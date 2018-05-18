培養人才 台灣風能訓練公司揭牌

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中國時報
／台中報導

配合政府發展離岸風電綠色能源政策，台灣風能訓練公司17日於台中港正式揭牌，未來將提供GWO規範急救、人工操作、火災感知、高空作業、海中求生等5大基礎安全訓練，預計明年初正式營運。

台灣港務公司邀集國內外包含台電、中鋼、台船、上緯及台英風電共同合資，成立台灣風能訓練公司，於台中港海運發展學院教學大樓正式揭牌，象徵離岸風電國產人才培育正式啟動。

台灣風能訓練公司董事長鍾英鳳表示，風訓中心預計明年初正式營運，屆時除提供GWO規範的急救等5大基礎安全訓練及認證外，也將有直升機水中逃生訓練（HUET）、風機進階技術訓練及風機商客製化訓練服務，目前正積極建置如深水訓練池、訓練高塔及國內種子講師培訓等軟硬體設施。

台灣港務公司總經理郭添貴說，港口是發展離岸風電極為重要且不可或缺的基地與門戶，本次除主導培訓風電國產人才外，也針對離岸風電作業母港、運維工作船及離岸風電海事工程等業務主軸積極擘畫。

台中港務分公司指出，離岸風電作業母港規畫包含大型風機構件的載運、風機預組裝、水下基礎存放及風機零組件安裝等碼頭供給，目前皆完成布局，台中港規畫興（整）建4座重件碼頭及後線土地，每年預計可滿足近1GW離岸風電安裝容量。

(中國時報)

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