新聞透視－豬雞肉需求增 偏鄉成財團大寶庫

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中國時報

民眾食安意識覺醒，為吃健康轉向新鮮肉類及蔬果，帶動本土豬肉、雞肉需求量，鳥不生蛋的雲林鄉下成為財團眼中最適合的產地，因土地便宜、法令寬鬆，莫不趨之若鶩，每1年以新設150場的速度增加。

雲林縣禽畜場共3297場，前3名是養豬場1214場、水禽場912場、雞場776場，平均每0.39平方公里就有1場，換言之，每平方公里就有3場。

縣府統計，2015年至2018年3月新設置有149場，已取得容許等待核發建照的有390件，研判是群聚效應。

最近，全縣有10場的周邊居民相繼陳情抗議，豬場、雞場、蛋雞場、肉牛場、水禽場都有，水林鄉尖山腳村最近更有11筆土地將設置2場養雞場、擴建1場豬場，成壓垮村民的最後一根稻草。

雲林縣原本多是小農畜養，近年轉為大型場，成本降低、獲利更高，越來越多農戶幫企業契養，國人對本土肉類需求量大，產值十分高，但住在豬舍、雞舍旁的住戶，卻成了犧牲者。

大陸東南沿海20年前土地成本與工資都低，是台商的投資天堂，「鳥不生蛋、烏龜不上岸」的雲林偏鄉也有類似背景，成了畜牧業者熱門投資地點。

綠能政策推波助瀾，畜禽舍屋頂是最容易取得設置太陽能板的空間，一隻牛可剝兩層皮，若無法規加嚴把關，「臭味」恐怕將會是子孫們綿綿不絕的惡夢。

(中國時報)

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