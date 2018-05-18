棄百萬年薪 傳承67年中藥鋪

2018年05月18日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣竹崎鄉中山路上的老中藥鋪「壽安本草堂」，在地深耕67年後，有了全新樣貌，融合復古與現代感的店面，跳脫外界對中藥行的刻板印象，除了賣傳統中藥，還多了藥膳食補、手作香皂、精油草膏等天然中草藥產品。突破性轉變來自第3代呂佩芸和丈夫朱家瑩構想，小夫妻賣力傳承老店背後，藏著一段愛相隨的甜蜜故事。

原本在外商公司工作的朱家瑩，因未婚妻在老中藥鋪創辦人爺爺靈前的一句承諾，放棄200萬年薪，從繁華台北城來到晚上7、8點就幾乎不見人影的竹崎鄉下，與同樣算門外漢的呂佩芸接棒經營「壽安本草堂」，所幸，有開明的岳父母全力支持，兩人正漸漸為老中藥鋪帶來新局。

「我跟哥哥從來沒想過接掌家族事業」，活潑外向，熱愛旅遊的呂佩芸坦言，從小在中藥鋪長大，看到爺爺和爸爸因為守著藥鋪，幾乎全年無休，「想到要接棒就覺得害怕」，直到爺爺生病，她回鄉陪伴，又看到父親年紀漸長，體力大不如前，才驚覺「父母需要我」。

呂佩芸訂婚後，才跟朱家瑩談起接掌中藥鋪的事，沒想到，年紀大她9歲的丈夫不僅支持她，還辭掉工作與她一起返鄉打拚，「當下覺得自己嫁對人了」，坦言這份傳承才剛起步，雖然夫妻倆都放棄許多，但眼前只有努力去做，「已經沒有回頭路」。

現在兩人持續開發健康、安心的中藥附加產品，也致力於中藥正確知識的推廣，讓更多人認識中藥、愛上中藥，夫妻倆異口同聲說，除了希望把爺爺一手創立，秉持「忠厚、誠懇、慈悲」的經營理念實實在在經營下去，也想讓更多人因兩人的創新與用心，認識老字號的壽安本草堂。

(中國時報)