台南一中學霸 捨台大西進上海交大

2018年05月18日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

大學申請入學放榜，台南一中宋昇瑞雖錄取台大機械系，但決定捨台大赴上海交通大學就讀，他今年也是南一中畢業歌曲《夢開始的地方》填詞譜曲者，面對未來將接受嚴苛競爭，他說，南一中是他與同窗建立夢想的地方，跨出這一步，已做好磨練的準備。

今年大學申請入學錄取率再創新高，考不上大學遠比考上大學還難的年代，學生日後競爭戰場不僅限於台灣；台南一中、台南女中應屆考生今年決定赴大陸求學人數攀升，南一中數理資優班今年就有2人選擇到上海交通大學就讀，宋昇瑞是其一，他說，自己一直嚮往獨立生活，前進上海是思考很久的抉擇。

宋昇瑞同時也錄取台大機械系，決定去上海，除了老師鼓舞走出去看看，且之前參加上海夏令營，對於上海遠比台灣發展更繁榮，烙下深刻印象，加上4月赴上海交大面試，感受當地校園學習氛圍，「大陸挹注大量資金、資源扶植重點大學，相較於台大，上海交大是更適合學習的地方。」

校刊主編、數理資優班的蘇冠任，錄取成大醫學系，因父親是退休警察，在經歷年金改革衝擊下，家中明顯感受經濟將面臨的壓力。他說，父親晚婚，原認為有退休俸，養兒育女不成問題，未料遇上年金改革，他欣慰自己考上國立大學醫學系，可減輕父親負擔，未來行醫更能擔家計。

大學申請入學放榜，台南一中錄取牙醫及中醫等醫學系共27人，南光高中錄取醫學系及中醫系共9人，興國高中醫學系和牙醫學系8人。

(中國時報)