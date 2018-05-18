台南一中學霸 捨台大西進上海交大

友善列印
中國時報
／台南報導

大學申請入學放榜，台南一中宋昇瑞雖錄取台大機械系，但決定捨台大赴上海交通大學就讀，他今年也是南一中畢業歌曲《夢開始的地方》填詞譜曲者，面對未來將接受嚴苛競爭，他說，南一中是他與同窗建立夢想的地方，跨出這一步，已做好磨練的準備。

今年大學申請入學錄取率再創新高，考不上大學遠比考上大學還難的年代，學生日後競爭戰場不僅限於台灣；台南一中、台南女中應屆考生今年決定赴大陸求學人數攀升，南一中數理資優班今年就有2人選擇到上海交通大學就讀，宋昇瑞是其一，他說，自己一直嚮往獨立生活，前進上海是思考很久的抉擇。

宋昇瑞同時也錄取台大機械系，決定去上海，除了老師鼓舞走出去看看，且之前參加上海夏令營，對於上海遠比台灣發展更繁榮，烙下深刻印象，加上4月赴上海交大面試，感受當地校園學習氛圍，「大陸挹注大量資金、資源扶植重點大學，相較於台大，上海交大是更適合學習的地方。」

校刊主編、數理資優班的蘇冠任，錄取成大醫學系，因父親是退休警察，在經歷年金改革衝擊下，家中明顯感受經濟將面臨的壓力。他說，父親晚婚，原認為有退休俸，養兒育女不成問題，未料遇上年金改革，他欣慰自己考上國立大學醫學系，可減輕父親負擔，未來行醫更能擔家計。

大學申請入學放榜，台南一中錄取牙醫及中醫等醫學系共27人，南光高中錄取醫學系及中醫系共9人，興國高中醫學系和牙醫學系8人。

(中國時報)

義大藝術節 激盪國際文化 雙胞胎關懷保育 一起進台大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。