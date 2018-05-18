雙胞胎關懷保育 一起進台大

2018年05月18日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

107學年度大學個人申請入學17日放榜，永平高中雙胞胎姊弟羅尹妙、羅章銘雙雙錄取台大，姊弟從國小開始就讀同一間學校，今年同時錄取台大，同校12年後將再繼續同校4年，姊弟平時熱公益，還曾一起參與馬來西亞姊妹校的志工服務活動。

關懷流浪動物 獲回響

羅尹妙錄取台大物理治療學系，而雙胞胎弟弟羅章銘則錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系。姊弟同樣是數理實驗班的學生，國中時即就讀永平高中國中部，都喜歡體育、熱中社團活動亦擔任該校學務處志工。

羅尹妙表示，因為喜歡永平的學習氛圍，感受到老師教學的認真與關懷，加上又是熟悉的校園環境，一家三姊弟皆是永平國中部畢業後再就選擇直升高中部。

校方表示，羅尹妙相當活潑外向，擔任校內生命關懷社社長，姊弟曾一起參與馬來西亞姐妹校的志工服務活動，拓展國際視野，另外，她們曾以流浪動物為關懷主題，運用校內藝術方舟的空間，宣傳動物保育、關懷流浪動物活動，在校內引起廣大回響。

300多人 念國立大學

值得一提，新北市學子今年表現不凡，公私立高中職共報名9317人，錄取5537人，總錄取人數比去年增加102人。其中，錄取台大共22人、清華大學40人、交通大學20人、政治大學35人、成功大學25人、師範大學60人、中央大學32人、中興大學35人、中正大學34人、中山大學23人，成績優異。

(中國時報)