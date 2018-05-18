雙胞胎關懷保育 一起進台大

107學年度大學個人申請入學17日放榜，雙胞胎姊弟羅尹妙（右）、羅章銘（左）雙雙錄取台大。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

107學年度大學個人申請入學17日放榜，永平高中雙胞胎姊弟羅尹妙、羅章銘雙雙錄取台大，姊弟從國小開始就讀同一間學校，今年同時錄取台大，同校12年後將再繼續同校4年，姊弟平時熱公益，還曾一起參與馬來西亞姊妹校的志工服務活動。

關懷流浪動物 獲回響

羅尹妙錄取台大物理治療學系，而雙胞胎弟弟羅章銘則錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系。姊弟同樣是數理實驗班的學生，國中時即就讀永平高中國中部，都喜歡體育、熱中社團活動亦擔任該校學務處志工。

羅尹妙表示，因為喜歡永平的學習氛圍，感受到老師教學的認真與關懷，加上又是熟悉的校園環境，一家三姊弟皆是永平國中部畢業後再就選擇直升高中部。

校方表示，羅尹妙相當活潑外向，擔任校內生命關懷社社長，姊弟曾一起參與馬來西亞姐妹校的志工服務活動，拓展國際視野，另外，她們曾以流浪動物為關懷主題，運用校內藝術方舟的空間，宣傳動物保育、關懷流浪動物活動，在校內引起廣大回響。

300多人 念國立大學

值得一提，新北市學子今年表現不凡，公私立高中職共報名9317人，錄取5537人，總錄取人數比去年增加102人。其中，錄取台大共22人、清華大學40人、交通大學20人、政治大學35人、成功大學25人、師範大學60人、中央大學32人、中興大學35人、中正大學34人、中山大學23人，成績優異。

(中國時報)

台南一中學霸 捨台大西進上海交… 竹女成績亮眼 6人醫級棒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。