竹女成績亮眼 6人醫級棒

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

大學個人申請與繁星推薦入學17日放榜，新竹女中表現亮眼，計有學測考滿級分獲錄取陽明醫大醫學系的方星懿等6人上醫學系，其中獲錄取馬偕醫學院醫學系的彭韻致從小在牙醫師父親的耳濡目染下，立志要當女外科醫師。

竹女錄取醫學系的包括滿級分的方星懿、語言資優班的周明瑜，兩人都上陽明醫學系。數理資優班劉宛瑜、鍾孟諭，分上長庚大學醫學系與中國醫大中醫學系，彭昱溱、彭韻致則錄取中國醫大醫學系及馬偕醫學院醫學系。

彭韻致承父業 盼赴偏鄉義診

彭韻致說，爸爸在醫學學成後回到家鄉新竹縣竹東鎮當牙醫，她從小耳濡目染看著爸爸為病人醫治牙病，懂事之後，更常跟著父親到世光教養院甚至尖石後山的司馬庫斯為老人家與後山居民義診，因此自己也想當醫師，未來跟爸爸一樣到偏鄉義診。

而她認為做個外科醫師，能夠醫治或是醫療的面向更為寬廣，加上自己對解剖很有興趣，因此未來想當個心臟外科或神經外科醫師。

她說，自己也不知為什麼，就是不會懼怕血或動物組織，平常的生物解剖是她最喜歡的課程之一，包括醫學的影集與小說她都非常喜愛，希望未來能成為個令人敬佩的外科女醫師。

試管兒周明瑜 目標生殖醫學

周明瑜表示，因自己是雙胞胎的試管嬰兒，深知當年爸媽苦心想要BABY的心情，因此未來想當婦產科醫師，並朝生殖醫學方向努力。

方星懿國中就因喜愛醫學，而就讀私校的醫學實驗班，此次學測考滿級分，終於如願上醫學系，喜歡小孩的她未來希望當小兒科醫師。鍾孟諭則是因考上中國醫大的中醫學系，未來可中、西雙修，融合中、西醫對症下藥。

(中國時報)