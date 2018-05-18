家貧父臥病 她拚上高醫大

大學個人申請成績放榜，彰化高中成績亮眼。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大學個人申請放榜，彰化女中楊育媚因父親臥病在床，家境清苦，課餘還兼打工，卻沒被逆境擊倒，她立志當醫師，希望為更多家庭帶來幸福，如願錄取高雄醫學大學。台中一中張家豪家境清寒，為減輕家人負擔，每天花費在百元內，錄取成大數學系，要拿錄取單向在天上的爸爸報告好成績，未來希望當精算師。

中一中2學生 決赴美唸書

就讀台中一中、從小熱愛棒球運動的張恆致，國三時打棒球受傷，上高中後仍在身體能負荷下堅持棒球運動，有感於受傷對運動選手的影響很大，決心力拚醫學系，順利透過申請入學錄取國防醫學院醫學系。

台中一中莊驊軒、張恩睿則捨棄台灣的大學，不約而同選擇美國密涅瓦大學就讀，盼與其他國家學生共學，讓大學生活有更多體驗。台中女中錄取台、清、交、成大資工及電機系者去年才9人，今年暴增至29人。

旭光錄取率逾8成 創新高

彰化縣的高中表現亮眼，精誠中學15人錄取醫科、台大14人，現階段共238人成為準大學生，超過1/4錄取醫學系及台、清、交、成、政等大學。

彰化高中12人上醫科、台大13人，共錄取385人，國立大學達285人次，錄取國立大學包含醫科、牙醫、中醫等高達7成4，大幅成長。彰化女中5人上醫科、台大5人，錄取公立大學共140人，占全體高三人數24％。

南投縣的國立暨大附中學生表現亮眼，4成2錄取電機、機械學系、3成錄取國貿及管理等學系。草屯旭光高中今年74位畢業生，61人順利上榜，錄取率達82.4％，創下該校近年來最高，7人錄取國立大學。中興高中成績斐然，117人上榜，45人上國立。

(中國時報)

竹女成績亮眼 6人醫級棒 涂醒哲施政報告 遭批膨風

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。