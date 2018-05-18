家貧父臥病 她拚上高醫大

2018年05月18日 04:11 中國時報 林欣儀 、 吳敏菁 、 楊樹煌 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

大學個人申請放榜，彰化女中楊育媚因父親臥病在床，家境清苦，課餘還兼打工，卻沒被逆境擊倒，她立志當醫師，希望為更多家庭帶來幸福，如願錄取高雄醫學大學。台中一中張家豪家境清寒，為減輕家人負擔，每天花費在百元內，錄取成大數學系，要拿錄取單向在天上的爸爸報告好成績，未來希望當精算師。

中一中2學生 決赴美唸書

就讀台中一中、從小熱愛棒球運動的張恆致，國三時打棒球受傷，上高中後仍在身體能負荷下堅持棒球運動，有感於受傷對運動選手的影響很大，決心力拚醫學系，順利透過申請入學錄取國防醫學院醫學系。

台中一中莊驊軒、張恩睿則捨棄台灣的大學，不約而同選擇美國密涅瓦大學就讀，盼與其他國家學生共學，讓大學生活有更多體驗。台中女中錄取台、清、交、成大資工及電機系者去年才9人，今年暴增至29人。

旭光錄取率逾8成 創新高

彰化縣的高中表現亮眼，精誠中學15人錄取醫科、台大14人，現階段共238人成為準大學生，超過1/4錄取醫學系及台、清、交、成、政等大學。

彰化高中12人上醫科、台大13人，共錄取385人，國立大學達285人次，錄取國立大學包含醫科、牙醫、中醫等高達7成4，大幅成長。彰化女中5人上醫科、台大5人，錄取公立大學共140人，占全體高三人數24％。

南投縣的國立暨大附中學生表現亮眼，4成2錄取電機、機械學系、3成錄取國貿及管理等學系。草屯旭光高中今年74位畢業生，61人順利上榜，錄取率達82.4％，創下該校近年來最高，7人錄取國立大學。中興高中成績斐然，117人上榜，45人上國立。

(中國時報)