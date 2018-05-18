涂醒哲施政報告 遭批膨風

2018年05月18日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲17日到議會施政報告，議員張秀華質疑「膨風」，把竊盜減少歸功為換裝LED路燈，抹煞員警的努力，自我吹噓政績，傅大偉也批評涂醒哲施政缺乏促進工商發展的成績，賣土地增加稅收，無異是「敗家子」。

涂醒哲表示，全市換裝LED路燈，點亮嘉義市，降低竊案發生，利於治安，並且開源節流，開發湖子內區段徵收土地提早配地，帶動地產交易，大幅還債，有效改善財政，讓嘉義市民人均負債112元。

稱換燈降低竊案 抹煞警功勞

張秀華說，涂市長喜歡引用數據，但是竊盜案減少卻沒有數據作為直接證據，可證明LED燈與竊案降低有因果關係，抹煞眾多警察維持治安的努力，涂市長的說法「膨風」，事實上，LED燈導致光害的問題才是政府要正視的。

張秀華表示，涂市長自我標榜是理財王，會理財、還債10億，但如果沒有議會監督、把關，怎麼節流？撙節人事、業務費用，反而造成市府的人事浮動，民眾洽公不便，施政的品質備受大家質疑。

賣土地增稅收 遭諷敗家子

傅大偉表示，涂市長的施政報告沒有促進工商發展，敗家子才賣土地，涂市長卻把賣土地當作開源來誇耀，笑破人家的肚皮，過去市府積極招商，引進外商大賣場來嘉義市開店，嘉義縣也開發馬稠後工業區，現在嘉義市卻拿不出工商產業的政績，缺乏就業機會，人口也從27萬掉到26萬餘人。

(中國時報)