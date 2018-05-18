醫父早逝 子承衣缽上台大

2018年05月18日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

大學申請入學放榜，高雄中學依舊穩居南台灣龍頭寶座繳出傲人成績，327人錄取大學名系，更有5人錄取台大醫科，其中，骨科權威、義大醫院院長杜元坤之子杜泳逸也上榜，他只填台大醫唯一志願，笑說「想超越爸爸」。

杜泳逸從小對物理有濃厚興趣，起初並未想到習醫，直到國一時母親生病，心中悄悄埋下讀醫科的決心。會大膽的只填一個志願是因為想超越父親，如今做到了，他說，爸爸杜元坤很高興，直說「好棒！好棒！」

327人錄取 5人台大醫科

從小都會聽爸爸說習醫的事情，但隨著杜元坤邁向名醫之路，父子也聚少離多，甚至連每周共餐一次都不容易，放榜這天，杜元坤在西班牙進行示範手術。

超越父親之後，是否會繼承衣缽？杜泳逸肯定地說「不會」，想攻讀神經外科，他割捨不下最愛的物理，「物理是最根源的科學，可以從源頭解決問題」，讀醫科後還是會去選修物理。

骨科權威之子 立志攻神外

也是錄取台大醫的余承洋的父親也是醫師，但命運卻開了玩笑，小二那年，耳鼻喉科醫師的父親上班時突然心肌梗塞，就在每天踏進的醫院門口倒下，被抬進醫院急救不治。

國中時，在家人的期許及想助人的想法下，立志讀醫科。考前與放榜後，他都專程祭拜父親，訴說心情也分享金榜題名的喜悅。未來想讀外科，自我挑戰。另外3位錄取台大醫學生是黃益泓、王可力、張哲嘉。

(中國時報)