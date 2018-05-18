水上摩托車 台金跨海極限長征

2018年05月18日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

繼去年完成繞行台灣1圈，航行1072公里的極限環島之旅後，嘉義縣體育會水中運動委員會一行31輛水上摩托車，再度成功挑戰「跨越黑水溝台灣-金門極限長航」，12日出發，17日下午平安返抵嘉義縣布袋，結束疲累又驚險的長征，成員們也發下豪語，只要公部門許可，明年將挑戰台廈直航，寫下台灣水上摩托車新極限紀錄。

由嘉縣水中運動委員會、台灣水上摩托車協會和嘉義縣救難協會共同舉辦長達6天的「台金水上摩托車極限長航」，43位車手來自全台各地，除31輛水上摩托車外，還有救生艇、補給船一路隨行，光是第1天從布袋航向金門，單日就長征248.7公里，包括2小時補給、休息，足足騎了9個小時。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐說，雖然水上摩托車同好早已身經百戰，每個月起碼有一批人員往返澎湖和嘉義，但是此次長征前仍然做足功課，甚至因氣候因素延後2天出發，幸好一路天氣狀況不錯，海浪最大僅5、6級，返回台灣途中雖曾遇到濃霧，但整體來說，500公里遠征還算平順。

水上摩托車隊隊長張宏全透露，最驚險一段是從金門騎回澎湖，大批人馬在茫茫大海遇上50公里大濃霧，能見度僅百餘米，光靠肉眼要判斷方向非常困難，所幸有雷達、GPS等儀器協助，加上前導船一路引導，安然衝過大霧。

此次長征，一行人也經由小三通前往對岸廈門，並與當地水上摩托車同好交流，徐紹唐說，這次穿越黑水溝突破極限，是想在海島台灣帶起風潮，讓更多人接近海洋，尤其，與廈門車友接觸後，大家已約定明年舉辦台廈長航，相約廈門見。

(中國時報)