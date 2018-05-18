水上摩托車 台金跨海極限長征

嘉義縣體育會水中運動委員會一行31輛水上摩托車，花6天時間，成功挑戰「跨越黑水溝台灣-金門極限長航」，17日順利返回嘉義布袋。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

繼去年完成繞行台灣1圈，航行1072公里的極限環島之旅後，嘉義縣體育會水中運動委員會一行31輛水上摩托車，再度成功挑戰「跨越黑水溝台灣-金門極限長航」，12日出發，17日下午平安返抵嘉義縣布袋，結束疲累又驚險的長征，成員們也發下豪語，只要公部門許可，明年將挑戰台廈直航，寫下台灣水上摩托車新極限紀錄。

由嘉縣水中運動委員會、台灣水上摩托車協會和嘉義縣救難協會共同舉辦長達6天的「台金水上摩托車極限長航」，43位車手來自全台各地，除31輛水上摩托車外，還有救生艇、補給船一路隨行，光是第1天從布袋航向金門，單日就長征248.7公里，包括2小時補給、休息，足足騎了9個小時。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐說，雖然水上摩托車同好早已身經百戰，每個月起碼有一批人員往返澎湖和嘉義，但是此次長征前仍然做足功課，甚至因氣候因素延後2天出發，幸好一路天氣狀況不錯，海浪最大僅5、6級，返回台灣途中雖曾遇到濃霧，但整體來說，500公里遠征還算平順。

水上摩托車隊隊長張宏全透露，最驚險一段是從金門騎回澎湖，大批人馬在茫茫大海遇上50公里大濃霧，能見度僅百餘米，光靠肉眼要判斷方向非常困難，所幸有雷達、GPS等儀器協助，加上前導船一路引導，安然衝過大霧。

此次長征，一行人也經由小三通前往對岸廈門，並與當地水上摩托車同好交流，徐紹唐說，這次穿越黑水溝突破極限，是想在海島台灣帶起風潮，讓更多人接近海洋，尤其，與廈門車友接觸後，大家已約定明年舉辦台廈長航，相約廈門見。

(中國時報)

彰化金好禮徵選起跑 錄取中山醫大 她立志要當部落醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。