錄取中山醫大 她立志要當部落醫生

2018年05月18日 04:11 中國時報 潘建志 、 黃力勉 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東美和高中今年升學成績亮眼，李昀（左起）申請錄取北京大學及北京清華大學，黃智豪申請錄取台北醫學大學醫學系，王琰（右）繁星錄取長庚醫學大學醫學系。（潘建志攝）

大學個人申請成績放榜，屏東美和高中有47人錄取國立大學，更連續5年有學生考上醫學系，其中李昀更申請錄取北京大學及北京清華大學，將到北大就讀；台東女中的排灣族學生鄭李宣頤有感部落阿嬤因偏鄉醫療資源不足而死亡，立志如願考上衛福部公費生，錄取中山醫學大學。

美和高中李昀74級分，除錄取台灣科技大學外，更嘗試挑戰對岸學校，錄取北京大學及北京清華大學。他說想要擴展自己的視野，因此報名參加北大及清華營隊並面試，沒想到竟錄取，應該會到北大就讀，家人也很支持。

75級分黃智豪是屏東縣榜首，他一直想念醫學系，錄取台北醫學大學醫學系終於一圓醫生夢。王琰除了功課好外也很愛畫畫，她的備審資料用手寫更加入很多插畫，非常受到老師青睞；她想念建築系或醫學系，最後選擇長庚醫學大學醫學系。

東港高中趙珮晴有輕度腦性麻痺，雖然是特教生，不過跟一般同學一起上課，只有每周2小時的特教服務。她高一、高二成績普通，不過非常認真，一定要堅持到最後，高三在老師陪同下終於錄取第一志願台大社工系。

台東鄭李怡頤說，南迴線醫療資源匱乏，部落阿嬤不慎摔死這件事一直放在她心中，也讓她自我期許未來要回部落當醫生。

(中國時報)