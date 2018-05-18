竹北舞蹈班 多人出國深造

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

竹北高中今年應屆畢業生透過繁星或是申請入學，超過5成同學已成為準大學生，在此次申請入學放榜，王貞婷透過繁星錄取高雄醫學大學醫學系。王貞婷的哥哥同樣也是畢業校友，兄妹倆前後申請上醫學系，相當難得。

王貞婷表示，因為父親近日深受眼疾所苦，她發覺眼睛保健的衛教仍有加強空間，希望未來能走眼科路線。申請上交通大學旋坤揚帆招生乙組的謝妤君則來自中低收入家庭，她認為來自家庭的困境既是阻礙也是優點，未來希望走奈米研究方向。

竹北高中舞蹈班歷史悠久，今年畢業生共有17人，其中6人準備前往歐美讀大學。雙胞胎姊妹劉子映、劉子淳表示，兩人預計在6月前往德國福克旺大學考試，主要是德國大學免學費，較適合兩人的家庭經濟狀況。

兩姊妹表示不只想做單純的舞者，歐洲擁有豐富的藝術歷史資源，且福克旺大學擁有編創課程，透過自己東方的生長背景，融合歐洲的藝術，能夠有新的能量。

申請國立上台灣藝術大學的劉宇芊，則早已考取英國倫敦的拉邦音樂舞蹈學院，預計8月底就要前往英國就讀。語言考試雅思拿到6分的劉宇芊，每周在學校課程結束後，還要再上3小時的英語課，在學科、術科以及語言科目的壓力下，一舉考上英國名校，讓她也相當期待未來的生活。

(中國時報)

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