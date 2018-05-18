叢發性頭痛反覆發作 痛到想自盡

2018年05月18日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

痛到想舉槍自盡！台中33歲鄭姓男子日前出現反覆性頭痛情況，每次發作還會引發眼窩劇痛、眼皮腫及鼻塞等情況，嘗試服用各種止痛藥都沒效，他擔心自己因頭痛做傻事，到醫院檢查，才知是「叢發性頭痛」導致，經類固醇藥物治療1周即大幅改善。

鄭男告訴醫生，最近常出現單側搏動性頭痛，每次疼痛位置都差不多，有時還伴隨頭暈及噁心症狀，生活大受影響，且剛開始1天約發作1至2次，之後頻率增加至1天發作達5次以上，為此身心俱疲。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢指出，鄭男沒有慢性病史或頻繁頭痛經驗，近期也無發生頭部外傷、發燒畏寒情況，進一步檢查其頭部、眼周並測試神經功能皆正常，研判為「叢發性頭痛」導致，經類固醇治療1周後，已未再頭痛。

吳致螢表示，叢發性頭痛症狀與一般偏頭痛類似，其特徵為患者過去不曾有頭痛問題，且發作期間就像「黃石公園間歇噴泉」般會發生在固定時間、位置，並可能出現冒汗、眼皮腫及流鼻水、流淚情況。

吳致螢強調，男性罹患叢發性頭痛機率較女性高4倍，因罕見且獨特症狀不明顯，誤診機率高，患者可藉由純氧氣吸入或特殊頭痛治療藥物緩解症狀，建議有頭痛問題者應記錄發作情況、頻率與時間，可協助醫師判斷、對症下藥。

(中國時報)