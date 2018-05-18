佛堂淪毒窟 連住持也吸安

2018年05月18日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市27歲劉姓男子，租用佛堂當掩護，在屋內分裝一粒眠，製作成毒品咖啡包，桃園市警局日前到場搜索，起獲出市價近200萬元、4291包毒咖啡包成品，以及687公克一粒眠，甚至意外發現就連住持房內也有安非他命，尿中甚至被驗出毒品反應，讓警方很傻眼，訊後也將劉男、吳姓同夥和住持移送法辦。

桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長簡國峻表示，原先只是獲得線報追查劉男，因為發現他頻繁出入桃園區至善路上一家佛堂，追蹤之下才發現劉男竟利用1樓佛堂當掩護，將2樓隔間做為毒品製造、分裝廠。

桃警15日持搜索票到場逮人，將劉男和28歲的吳姓同夥逮個正著，並起獲出重達64公斤、共4291包毒品咖啡包，以及687公克用來當原料的一粒眠，黑色毒品咖啡包上則印有紅色的小丑頭Logo，毒品市價初估超過200萬元，可供給5000多人施用。

警方表示，雖然佛堂內供奉多尊佛祖，但香火卻十分冷清，感覺並不單純，從樓梯上樓後，就在劉男房內發現裝箱的毒品、封口機，分裝器等工具，就連住在隔壁房間的54歲釋姓住持，房內竟也被搜出少量安非他命，驗尿後確定吸食安非他命，雖警方調查住持應非劉、吳製毒同夥，但仍帶回偵訊。

警方表示，雖然劉男辯稱咖啡包都是自己要吃的，吳男也辯稱自己只是劉的司機，2人訊後連同住持，都被依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，劉被聲押獲准、吳交保候傳。

(中國時報)