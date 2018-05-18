民政局長選議員 挨批行政不中立

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨籍市議員張耀中、鄭功進及國民黨籍吳顯森、張廖乃綸、陳成添17日質詢時，抨擊民政局長周永鴻帶職參選、行政不中立、觀感不佳，動用民政系統為自己選舉造勢，要求他請假，以免落人口實。周永鴻說，俟民進黨中執會正式提名後，就辭職投入選戰！

張耀中說，今年1月民進黨中常會通過「2018直轄市議員提名初選選務工作日程」，期程預計5月30日由中執會公告直轄市議員提名名單；中市第5選區經公告預計提名4席，登記人選也只有4名，等同不用經初選機制，已獲民進黨提名資格。

吳顯森、陳成添、張廖乃綸、張瀞分質疑，周永鴻掌握及利用行政資源為自己輔選。鄭功進批說，周永鴻應即刻向議會請假，因實質上他已是民進黨市議員候選人，只差中央黨部公告，不應留在政務官位置上。

周永鴻指出，他所做全都為台中市民，任職民政局長近10個月，業務工作和行程遍及全市，從山城到屯區，也沒有忘記海線及市區；現階段是全力做好民政局長工作，對於未來議員選舉，他會全力以赴。

新聞局長卓冠廷表示，周永鴻將於5月底離職，5月初已口頭向市長請辭，市長考量民政局業務與民眾生活息息相關，業務量多且繁複，故請周任職至5月底再離職，以利市政業務無縫接軌。

(中國時報)