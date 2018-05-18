行動博物館 偏鄉校園巡演

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中國時報
／台南報導

博物館出走、走進校園！台南擁有45座大大小小的博物館，但不是所有孩子都有機會親近博物館，為了讓偏鄉學生感受博物館魅力，台南市文化局策畫3大主軸活動，重頭戲之一「行動博物館校園巡演」更結合在地劇團演出博物館特色，深入偏鄉中小學進行校園巡演。

響應518國際博物館日，台南市政府今年規畫「行動博物館校園巡演」、「主題展覽」、「博物館逛大街」3大主軸活動，其中，「行動博物館校園巡演」深入偏鄉中小學，進行校園巡演展示，首場走進七股區三股國小，由代理市長李孟諺揭活動序幕。

李孟諺表示，台南整個城市就是一座博物館，最大的如奇美博物館，而有些館舍藏在巷弄角落裡，如葉石濤文物館，他認為，台南每一個角落都具備豐富的文化元素，期待將台南45間博物館行銷出去，變成全國知名、甚至世界知名。

「行動博物館校園巡演」是2018博物館節重頭戲之一，市府特別與在地「奇點劇團」合作，為各館量身訂作、編演專屬的戲劇。

另也搭配行動博物館專車，展示各館書籍、特色與影像，主動前進七股、學甲、後壁、白河等8所偏鄉校園進行演出與展示互動，進一步培養對在地文化的認同感與多元視角。

今年的「博物館大合唱in Tainan」宣傳動畫短片，更委託在國內外獲獎無數的《小貓巴克里》導演邱立偉，透過將各博物館特色與典藏Q版擬人化，體現「台南作為一座生活博物館」城市特色，十分吸睛。

(中國時報)

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