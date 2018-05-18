遭叔叔性侵懷孕 驗DNA竟是哥哥的

2018年05月18日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹1名12歲女童遭叔叔性侵，女童後來懷孕揭發獸行，法院重判狼叔8年2月，不料DNA比對發現生父另有其人，經查竟是胞兄所為，新竹地檢署偵結，依強制性交罪嫌起訴女童哥哥。

檢方調查，念小六的被害女童遭叔叔覬覦，2016年間被母親發現月經沒來，起初以為是身體有問題，帶到婦產科檢查，才發現已懷孕5周，詢問女童說叔叔會對她毛手毛腳，趁家裡沒人時，將她壓制後脫掉衣褲性侵得逞。女童父母聽了氣急敗壞，痛斥弟弟猶如禽獸，向警方報案抓人，但狼叔得知事跡敗露，趕緊打包離去。

檢警屢次通知狼叔到案未果，因此發布通緝，去年被逮捕後解送歸案，刑事庭開庭時，他向法官坦承對姪女性侵，法官認定他惡行戕害幼女身心，依強制性交罪重判8年2月徒刑。

女童家人考量後決定做引產手術，不料術後進行DNA比對，竟發現生父並非犯下性侵的狼叔，顯然與少女發生性關係者不只一人，女童對此一度情緒潰堤，坦言2015年就曾被哥哥性侵。

女童告訴警方，14歲哥哥當年5月間看完A片後，2度有樣學樣，將她壓住後做出性侵舉動，事後她擔心被父母責罵，才選擇避而不談。哥哥到案後，向警方坦承對妹妹性侵，經比對DNA吻合，檢方依強制性交罪嫌起訴。

(中國時報)