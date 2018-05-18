大葉大學6人錄取台大碩士班

大葉大學分子生物科技學系今年表現亮眼，共有6名畢業生同時錄取台灣大學研究所。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導

研究所考試放榜，大葉大學分子生物科技系黃子綾、魏詠欣、潘奕璇、劉如敏、林宛親、林倚綺6人錄取多所國立大學碩士班，且同時錄取台灣大學；其中黃子綾高三的弟弟黃祥祐，因姊姊考上台大，個人申請時將大葉分生系視為第1志願，要來當姊姊的學弟。

錄取台大獸醫碩士班、陽明解剖學及細胞生物學所、中山生醫所、中山生科碩士班，還有長庚生醫所的黃子綾說，剛上大學時沒想過要念研究所，單純是喜歡生物科；因課程充實、專精，再加上參加實驗室後，常聽畢業的學長姊返校分享研究所生活，讓她逐漸產生想成為研發人員的想法。

即將從岡山高中畢業的黃祥祐說，國中就對生物感興趣，姊姊錄取台大研究所鼓舞了他，他把大葉分生系當成個人申請入學第1志願，希望能鑽研基因領域。

考取台大分子暨比較病理生物學研究所的魏詠欣，也考上成大生理所、中正生醫碩士班，喜歡美術的她高中念社會組，考大學後選了可以做實驗的分生系；她印象最深的是斑馬魚實驗，越做越有興趣，能錄取台大非常開心，希望畢業後能進入生技產業。

系主任黃尉東表示，為提升學生生物醫學領域專業，邀中榮、澄清和彰基等體系醫師到校開課，更採德國師徒制培育，大二開始由學長姊帶著進實驗室做實驗、投入專題研究，同學在校與升學表現都十分亮眼。

(中國時報)

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