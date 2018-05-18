火雞場吹水霧扇 一舉數得

氣溫升高影響禽畜生長，水霧扇幫火雞場降溫奏效。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

近日氣溫持續升高，許多禽畜難耐高溫、食慾不振，雲林縣北港鎮「台灣火雞肉專賣店」結合水霧系統與工業電風扇，成功讓火雞場溫度下降，不僅幫助火雞成長，也減少高溫可能產生的疾病，吸引不少同業前來取經。

目前全台火雞養殖數量約28萬隻，北港地區即占了10萬隻左右，可說是火雞的故鄉，最近天氣炎熱，火雞出現食慾不振情況，一般電風扇也無法有效降低雞場溫度，讓養殖業者傷透腦筋。

「台灣火雞肉專賣店」負責人陳炳炎結合水霧系統與工業電風扇，利用風扇力量讓水霧飄散在整個雞場，同時保持周邊通風，原本悶熱的雞場頓時變得清涼，一定的溼度也讓火雞不再煩躁。

陳炳炎表示，天氣炎熱，除了擔心火雞生長不佳，更擔心會生病，以往都是使用電風扇，但吹出來的風都是溫熱的，火雞仍是昏昏欲睡，加裝水霧系統後，火雞活動量明顯變好，也可讓火雞肉吃起來更有彈性。

陳炳炎說，火雞肉清爽不油膩，低膽固醇、低鈉鹽、低脂肪、低熱量，非常適合在夏天享用，夏天也是火雞肉銷售旺季，國產火雞肉品質佳，口感比冷凍進口火雞肉更勝一籌，希望大家多選購國產火雞。

面對未來更嚴峻的氣候變化，陳炳炎計畫打造生態雞場，在雞場內外種植果樹，除了可降溫，也能生產無用藥水果，打造充滿環保綠意的火雞養殖環境。

(中國時報)

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