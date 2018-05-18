補助款無解 舊宿舍活化流局

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市忠孝路346巷林務局舊宿舍閒置多年，市政府計畫活化，並再利用為新興藝文產業，爭取到中央的補助款，並限期今年11月發包，如今卻傳出恐怕生變，市府建設處長李國榮坦言，因為議會決議「無償撥用」不符合國有財產署「有償撥用」，議員戴寧批市府消極，卻把過錯推諉給議會。

戴寧表示，市府爭取經濟部「城鄉特色產業園區補助計畫」，要活化忠孝路346巷閒置空間，打造新興藝文產業培植聚落及在地藝術團體進駐，阮劇團、Wake up、Blaxk等10多家嘉義在地青年藝術團體都簽署表態支持，但最近傳出市府沒有向中央申請補助款，有放任計畫泡湯之虞，市長卻不聞不問，令年輕人相當失望。

戴寧說，市府推諉因為議會決議忠孝路346巷應無償撥用，但議會的用心良苦，希望減少市府財務支出，且議會附帶決議並非不能再溝通，市府卻不積極找方法解決問題，處理好事情，反而歸責議會，市府的消極態度才要負最大責任。

李國榮表示，城鄉特色產業園區補助計畫中央補助3360萬、市府配合款約1400萬，因為議會臨時會決議忠孝路346巷要「無償撥用」，建設處曾與國有財產署溝通，但國財署主張「有償撥用」，該處持續努力中，7月31日前會再送案至經濟部，爭取補助款。

(中國時報)

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