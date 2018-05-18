雄女高材生 沒人選台大

2018年05月18日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

大學申請入學放榜，雄中與雄女今年各有約30名學生選擇赴大陸、香港、英、日、美、加拿大求學，世界大學排行榜、與國際接軌、未來就業等都是驅策她們勇闖世界動力，展現台灣新世代的眼界與思維。

父親是南台灣骨科名醫的雄女吳昀真，從小隨父親赴各國學術研討會，耳濡目染，國際觀早已悄悄萌牙，高一就立定赴海外求學目標。

成績可以讀國立大學，同時獲香港城市大學、英國諾丁漢大學寧波校區等校錄取，吳媽媽不捨掌上明珠離台，卻拗不過女兒提出世界百大排行及未來競爭力的堅持，轉而支持女兒的人生規畫。

吳媽媽說，並陪同赴寧波參觀學校，純英國學制全英語教學，且當地人情濃很像台灣，也就放心了。她語重心長地說，大家都愛台灣，台灣有很多強項未發揮，經濟是最現實也是最基礎的，經濟好環境好才能留人才。

父是國立高雄大學教授，母是義守大學語文學院長的雄女陳胤彣，同時獲復旦大學、上海交通大學及浙江大學錄取。她回憶赴大陸面試參加復旦大學台灣高中生體驗營，各地名校高中生以男生居多，同時還申請北京大學等名校，大家都考量未來的競爭力。

楊子緹同步錄取香港中文大學與中國醫藥大學中醫學系，目前正陷入天人交戰，因為香港的國際化、機會多、想在國外工作、未來薪水較高等很吸引人，但想到香港地小人稠的生活品質，心情又不免忐忑不安了。

雄中雄女都有約30生請求寫推薦函，雄女開出約百封，大陸世界排名百大名校都是目標。

(中國時報)