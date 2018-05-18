破門打包 民罵都更處強盜

2018年05月18日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府推動斯文里三期公辦都更今日動工拆除重建，昨天一度有自稱住戶要進入，但因都更處完成清空作業並在出入口管制禁止進入，住戶不得其門而入。（林縉明攝）

北市府推動斯文里三期公辦都更，今（18日）將展開拆除作業，都更處昨辦理清空作業，針對尚未清空屋內物品的4戶不同意戶，強行破門進屋打包，不同意戶事後得知，皆稱事前未被告知，痛批市府宛如強盜，質疑破門進屋合法性。都更處強調，事前有各別通知不同意戶，告知要進行點交作業，一切依照行政執行辦理。

3次通知不同意戶搬遷

斯文里三期鋼筋裸露、漏水問題嚴重，因住戶多、產權複雜，且位於松山機場航高限制區，增額容積受限，建商興趣缺缺，北市府接手推動公辦都更，歷經長期溝通協調，取得全體98％住戶同意，但仍有4戶、6人因房屋市值等問題不同意都更。

因應拆除工程將進行，都更處昨強制清空點交，在律師、警察陪同破門後把屋內物品清空，暫時放置在基河國宅三期，有不同意戶事後得知房屋被清空趕到現場，因都更處管制出入口，不同意戶無法進入住處，痛批市府未通知就強制接管，根本是亂來。

不得其門而入 住戶批亂來

不同意戶鍾太太質疑，她至今未與市府完成點交，卻在不知情下屋內物品被人打包搬走，還派人擋在入口不讓住戶進出，根本欺人太甚；她強調，反對都更最主要是房屋價值計算有誤，無法接受不平等對待，會爭取居住正義到最後一刻。

此外，另一名不同意戶羅太太說，都更處完全沒有通知，直到接到媒體電話詢問才知道東西被搬空，而且自己沒有同意都更，市府怎麼可以這樣亂搞，今會到場抗議表達訴求。

對此，都更處副處長陳信良回應，事前至少都有3次通知不同意戶搬遷，且前晚還再度電話提醒，，除1人同意放棄屋內物品所有權，其餘3人未清空，昨在律師、警察陪同強行破屋搬空屋內物品，一切依法行政。

(中國時報)