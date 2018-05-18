童玩節限定 8夏令營玩透透

2018年05月18日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

2018宜蘭國際童玩文化藝術節緊鑼密鼓籌備中，宜蘭縣政府文化局今年特別與宜蘭縣博物館家族協會合作，在童玩節期間同時推出8種各具特色的夏令營，讓參加童玩節的民眾除了享受童玩節園區的歡樂，同時還可在園區外體驗更多的活動內容。

搭配童玩節推出的8種「2018宜蘭國際童玩文化夏令營」包括白米木屐館的「玩轉山海大進擊」、珍珠社區發展協會的「靚亮珍珠農村文化遊」、莎貝莉娜精靈印畫學院的「小小畢卡索美學印畫體驗營」、利澤國際偶戲藝術村的「『來偶家住一夏』偶戲體驗營」、財團法人大二結文化基金會的「穀倉大稻埕童玩夏令營」、內城社區發展協會的「夏戀蘭陽體驗營」、古意生活藝術館的「古意生活藝術夏令營」、龜山島社區發展協會的「解密龜山島、深入蘭陽生態教育體驗營」。

8大營隊在童玩節舉辦期間都將會舉辦多個梯次，文化局在17日先行安排一場耕牛文化體驗活動，拉著耕牛一起犁田、翻土。

宜蘭縣政府文化局長李志勇說，童玩節今年已經23歲了，今年特地與宜蘭縣博物館家族協會合作，規畫許多以童玩為核心的精彩遊程，讓更多來到宜蘭的遊客，在童玩節的周邊鄉鎮的各式活動，都能共同感受童玩節的精神，並且真正體驗童玩的趣味。

童玩節文化夏令營已開始受理報名，有興趣的民眾可至「2018宜蘭國際童玩文化體驗夏令營」網站（網址為https://lihi.cc/vc5nE）查詢詳細遊程，及早報名今年夏天的宜蘭之旅。

(中國時報)