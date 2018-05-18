緬懷微笑老田 基層拱張美慧參選

2018年05月18日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

已故花蓮市長田智宣逝世即將滿2周年，田智宣文藝基金會宣布520將舉辦追思紀念健行活動，邀約民眾一起緬懷「微笑老田」；綠營第一選區（花蓮市）因女議員劉曉玫將轉戰縣長選舉，陷入無女將一戰窘境，基層力拱徵召遺孀張美慧「再披戰袍」，延續田智宣服務地方精神。

田智宣基金會董事長張美慧17日舉辦2周年追思紀念健行活動記者會，邀民眾周日穿著紫衣從南華國小出發，沿途經過干城綠色廊道、吉安水利生態步道、五十甲休閒步道等，全程計4.5公里，立委蕭美琴特別到場力挺，盼用紫色力量紀念老朋友。

「花蓮傳奇」田智宣前年因病猝逝，遺孀張美慧投入市長補選雖未能替民進黨守住花蓮市，沉澱後與家人、好友籌組紀念基金會，去年田智宣逝世周年，基金會舉辦紀念健行活動，逾千人參加緬懷，這次劉曉玫確定轉換跑道，張美慧再度成為熱門人選。

花蓮縣議員第一選區應選9席，綠營黨內參選爆炸，除尋求連任的議員莊枝財、施金樹，還有市民代表傅國淵、前縣黨部主委郭應義、前國稅局花蓮分局長方建興多達5人表態角逐，張美慧雖領表，但考量同黨情誼最後關頭放棄登記。

民進黨花蓮縣黨部主委江淑君說，考量劉曉玫留下的一席婦女保障名額，黨內近期將宣布徵召一名女性出馬，目前已積極徵詢適當人選，坦言「就等張美慧點頭」。

(中國時報)