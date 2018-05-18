緬懷微笑老田 基層拱張美慧參選

友善列印
中國時報
／花蓮報導

已故花蓮市長田智宣逝世即將滿2周年，田智宣文藝基金會宣布520將舉辦追思紀念健行活動，邀約民眾一起緬懷「微笑老田」；綠營第一選區（花蓮市）因女議員劉曉玫將轉戰縣長選舉，陷入無女將一戰窘境，基層力拱徵召遺孀張美慧「再披戰袍」，延續田智宣服務地方精神。

田智宣基金會董事長張美慧17日舉辦2周年追思紀念健行活動記者會，邀民眾周日穿著紫衣從南華國小出發，沿途經過干城綠色廊道、吉安水利生態步道、五十甲休閒步道等，全程計4.5公里，立委蕭美琴特別到場力挺，盼用紫色力量紀念老朋友。

「花蓮傳奇」田智宣前年因病猝逝，遺孀張美慧投入市長補選雖未能替民進黨守住花蓮市，沉澱後與家人、好友籌組紀念基金會，去年田智宣逝世周年，基金會舉辦紀念健行活動，逾千人參加緬懷，這次劉曉玫確定轉換跑道，張美慧再度成為熱門人選。

花蓮縣議員第一選區應選9席，綠營黨內參選爆炸，除尋求連任的議員莊枝財、施金樹，還有市民代表傅國淵、前縣黨部主委郭應義、前國稅局花蓮分局長方建興多達5人表態角逐，張美慧雖領表，但考量同黨情誼最後關頭放棄登記。

民進黨花蓮縣黨部主委江淑君說，考量劉曉玫留下的一席婦女保障名額，黨內近期將宣布徵召一名女性出馬，目前已積極徵詢適當人選，坦言「就等張美慧點頭」。

(中國時報)

童玩節限定 8夏令營玩透透 女團AMOi-AMOi掉行李 女警速尋回

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。