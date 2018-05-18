供280戶用電 能源之丘2.0動土

台北能源之丘2.0動土，啟用後預估年發電量最高達100萬度，可供280戶一般家庭1年用電。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

北市府延續掩埋場建置太陽能發電經驗模式，環保局在山水綠生態公園1.3公頃土地，將打造容量約100萬瓦的「台北能源之丘2.0」，市長柯文哲17日與業者攜手動土，預計今年11月完工發電，未來每年最高可發電100萬度，年約可減少500公噸二氧化碳排放量，相當於1.5座大安森林公園吸碳量。

年發電 可達100萬度

位在南港的山水綠生態公園，前身是山豬窟垃圾掩埋場，自2011年停止掩埋後，復育為生態公園，更曾獲「全球卓越建設獎」環境類金獎。

柯文哲致詞時強調，進步價值、光榮城市是台北的城市主軸，其中包括永續經營的理念，環保概念一直是台北市政府的信念，包括節能減碳和綠色環保，而環保也是市民市政滿意度最高的項目。

他說，台北市再生能源包括水力發電、太陽光電及沼氣發電，但僅占所有發電的3.45％，顯然是不夠的，所以北市思考再生能源發展，透過裝設在公家機關屋頂及能源之丘的太陽能板，盼今年能達到產生800萬度的目標。

零出資 北市年賺50萬

柯文哲還提及，在思考未來公家機關及學校屋頂的利用方式，目前有3種選擇，包括裝設太陽能板、田園城市綠屋頂或是塗上白色反光漆，達到減少吸熱的效果。

台北市環保局長劉銘龍指出，台北能源之丘2.0採公私協力合作，市府是「零出資」，業者收益的10.1％要回饋給市府，以山水綠生態公園太陽光電規模來計算，年發電量達100萬瓦，能供應280戶一般家庭一年用電，業者售電收益約500萬元，市府則有50萬元進帳。

(中國時報)

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