北市幹線公車運量 成長5％

台北市第一階段幹線公車，運量較前年同期增加5.6％。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市去年推出敦化、松江新生、民生、仁愛及內湖第一階段幹線公車，經過9個月運量較前年同期增加5.6％，與幹線公車重疊路線的一般客運，整體運量也增加1.2％。北市公運處長常華珍分析，顯示整體公車運量都增加，未來將逐步優化公車路線，提供更好的路網服務。

「類捷運」的幹線公車平日班距為尖峰4至6分鐘、離峰5至10分鐘，並比照捷運與公車轉乘享有半價優惠，也就是民眾使用電子票證搭乘幹線公車與雙北市區公車，在1小時內雙向轉乘，其中一段票只須付出一半票價。

去年7月5日第一階段幹線公車上路，常華珍指出，實施9個月期間，5線幹線公車運量與前年同期相較，年均日運量增加5.6％，又統計這5條幹道路廊所有公車運量，也比去年同期增加1.2％，幹線公車、公車雙向轉乘率達23％，與捷運、公車雙向轉乘率差不多。

常華珍說，透過幹線公車觀察民眾轉乘行為改變，經檢討與第一階段幹線公車平行或相接的公車路線，至去年底已調整21線，使公車路線朝更有效率方式規畫，並簡化現有公車路網複雜程度，增加民眾使用便利性。

北市動保處昨也公布最新「假日友善狗狗公車」問卷調查，結果獲9成6民眾認同，並有8成民眾表示滿意或非常滿意，但還是有民眾希望再增加狗狗公車路線及班次，也有人盼在車上加裝空氣濾清器，動保處則回應，民眾建議都會持續蒐集、評估。

此外，北市試辦兒童自行車上公車服務，遭議員汪志冰批評使用量低，甚至因為固定車輛耗時，還會影響其他乘客與後方車輛，公運處宣布，5月底前將在每輛可載運兒童自行車的公車張貼「固定示意圖」教學，民眾熟練後只要30秒就能固定車輛。

(中國時報)

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