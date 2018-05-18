相中花蓮好山水 日本下月取景

日籍導演半野喜弘（中）與監製小坂史子（左）日前專程從巴黎飛抵花蓮東大門夜市等地勘景。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮好山好水，曾吸引好萊塢電影《沉默》拍攝取景，日本資深電影監製小坂史子與日籍導演半野喜弘日前走訪花蓮勘景，決定下月底與影星妻夫木聰、豐川悅司前來拍片，小坂史子也感謝縣長傅崐萁與縣府提供相關協助，期盼電影能帶動觀光效益，協助花蓮走出地震陰影。

橫跨日本、台灣及大陸等地的資深電影人小坂史子，3年前參與奧斯卡最佳導演馬丁‧斯科塞斯執導的《沉默》（Silence）對花蓮海岸之美留下深刻印象，為準備新電影《亡命之途》多次到花蓮勘景，走訪花蓮東大門、清水斷崖及海岸山脈等景點。

傅崐萁指出，縣府積極爭取電影劇組來花蓮拍片的可能性，期間與日籍導演半野喜弘及電影團隊深入溝通，展現花蓮的各項優勢，今年初半野導演拍板定案，未料遭遇67年來最大地震，幸賴縣府及各界團體通力合作，讓花蓮得以迅速重生。

半野喜弘認為，花蓮人情味濃厚，具有豐富的電影重要元素，透露兩名日本黑道殺手流亡到台灣展開的救贖之旅，來到美麗的花蓮獲致心靈療癒而重生。小坂史子則說選在花蓮拍片，代表對花蓮災後重生的支持，希望能帶動花蓮觀光早日復甦。

傅崐萁表示，花蓮是國際級的觀光城市，很感謝監製小坂史子、導演半野喜弘專程從巴黎飛抵花蓮各地勘景，縣府誠摰歡迎和各國與台灣電影團隊來花蓮進行國際級電影創作，花蓮影視協拍中心也會提供相關協助。

(中國時報)

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