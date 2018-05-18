2018年05月18日 04:11 中國時報 張亞中

邱吉爾說過一句名言：「人建造房屋，房屋塑造人的個性」。對個人而言，所養成的習慣最後會成為自己行為的指導者；政治更是如此，有的政黨會堅持自己的理念，但最後也會被自己的理念所制約，難以改變。說得好聽，這叫做「路徑依賴」，由於打破現有結構或改變原有路徑的成本太不確定，因而沒有人願意承擔改變的風險；說得不好聽，改變路徑或跳脫結構等於否定自己的過去，有可能背負背叛的惡名。因此，只能順著原有的路徑走下去，直到完全碰壁，徹底失敗為止。

民進黨目前即陷入了這樣的困局。以兩岸關係為例，「統獨議題」或「反中、去中國化」原本是民進黨用來鬥爭國民黨的工具，但是說久了，自己也相信這是真理而逐漸成為民進黨的核心價值。在取得政權後，基本教義派更認為此主張是「政治正確」，視其為神主牌，任何政策均不可違逆這個立場，更不可能跳脫這個結構。

這個結構也反過來限制其他理性的選擇。民進黨從政人士只能在分離主義的路徑上行走，誰離開就是政治不正確，有可能立刻喪失其政治生命。因此，蔡英文不會接受「九二共識」，蔡英文以下所有從政黨員也不敢主張「兩岸一家親」。民進黨即使知道，沒有「九二共識」，兩岸關係不可能改善，但不會回頭，也無法回頭，他們只能順著路徑往前走。

就理性而言，與無黨籍的柯文哲合作原本最符合民進黨的整體戰略利益，但是當柯文哲說出「兩岸一家親」時，已經碰觸到了基本教義派的紅線，當基本教義派以「政治不正確」對柯進行批判時，民進黨官員、議員也不敢為其緩頰。從這件事可以看出，民進黨以後的所有合作對象，已經排除了任何與其分離主義、去中國化主張不相容者，這使得自己掉進了「不是同志，就是敵人」的排他性困境，路將愈走愈窄，但民進黨已無法回頭。

同樣的，由於民進黨已將「離中」做為其核心路線，因此，在外交上必須全面地依賴或扈從美國，甘願為美國「制中」戰略的棋子，以期待美國的保護，這使得台灣在台美關係中全然處於被動的處境。今年美國通過的《台灣旅行法》看似強化了美台關係，實質是美國可以更靈活地打台灣這張牌，用以遏制或挑釁大陸。民進黨政府對美國的依賴迫使其未來更無法違背美國的意旨，終至完全喪失對自己安全的主導性，也失去調整兩岸關係的任何可能性，反而更增加了兩岸的不信任，這都使得台灣的安全出現危險，而且危險只會愈來愈高。

不僅如此，民進黨在各方面都因為堅持意識形態，掉進死胡同而無法再轉彎。一旦開始介入「拔管」，就不會自己停止；同樣的，「文化台獨」的「去中國化」政策、以「轉型正義」為名的歷史清算鬥爭、刪減軍公教退休金、反核，都不會停止，只會被民進黨現有的路徑拖著走。蔡英文執政兩年來所形成的社會對立結構，民進黨也只能放任其激化，而不會、也無法修正自己。

陷入自己所創造的結構困境中的民進黨，既不會也無力自我調整、治癒，只有在遭受嚴重挫敗後，內部反省及新生的力量才會再起。可悲的是，這時的台灣已被其折騰與敗壞得差不多了。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)