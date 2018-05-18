擁抱無色政治 柯P還有救

2018年05月18日 04:11 中國時報 高永光

柯P一句「歹勢」為其兩岸一家親道歉，惹惱了民進黨，也使得民調支持度大滑，甚至輸給藍營的丁守中，而民進黨決定自提人選，所有的一切顯示柯文哲這次麻煩大了。但柯P以其在急診室的歷練，自稱是奇蹟創造者，在筆者看來，只有真正擁抱無色政治，才有創造奇蹟的可能。4年前柯P創造了奇蹟，評論中頗多把他和南韓首爾市長朴元淳相比。朴和柯P都是政治素人，出身農家，蹲過4個月苦牢，在當選首爾市長之前，不屬於任何黨派。

朴元淳的執政理念主要有兩個。一個是「透明市政，民眾參與」，他把形狀像大耳朵的市政廳改名成「市政聽」，以聽市民的聲音強調市民參與。他成立了參與預算委員會，由250名預算委員組成，其中150名透過徵召市民及抽籤產生，舉凡經濟產業、文化體育、女性保育、保健福利及都市住宅，都可以參與預算的配置決策，即使不是預算委員，只要是首爾市民，也可以提出預算項目。

朴元淳為了讓市民有感，提出共享城市的概念，重整、循環市內資源。掌理此業務的社會革新部長宣稱「首爾現在是共享共同體，讓寂寞都市人更加親近」。共享城市的施政讓朴元淳贏得2016年Gothenburg永續發展獎，也獲得2006年的麥格塞塞公共服務獎。讓市民有感的朴元淳一直被各界認為是角逐總統的最佳人選之一。

另外一位擁抱無色政治的是前紐約市長彭博。彭博在2001年擔任市長時，是從民主黨轉為共和黨，但他的施政原則卻是不受任何黨派意識形態的束縛。2007年6月19日彭博辦公室宣布，彭博成為無黨籍獨立人士，強調他不會從黨派狹隘立場考慮，而是要為全體市民追求共同利益。

彭博做紐約市長也是拚全民有感。他放棄近20萬美元市長年薪，象徵性只拿1元薪水。此外他強化市民的見警率，也就是增加警方的巡邏頻率。他規畫到2030年紐約市所需公共建設，擴建七號地鐵，設立東河渡船，自行車共享，從環境到公共衛生無一不全力以赴。彭博說「我們的空氣比50多年來任何時候都乾淨」。彭博施政12年，紐約市民平均壽命延長了3年。

柯P其實和朴元淳、彭博有很多施政相似之處，比方說在上任3周年時，他說反對亮點政績，小市民的事最重要。但是北市研考會在市長上任3年所做的政績調查，第一名是世大運，第二是拆忠孝橋引道，第三是北門重建，第四是拆忠孝西路公車專用道。但以上四項是不是都讓市民有感，見仁見智。大家關注到的反而是上任之初的五大案，至今雷聲大雨點小。如今他又面臨藍綠顏色政治，成為政治水母，就算其政績讓市民有感，也被他自己政治撞牆給震垮了。

柯P真的會因此在連任之路死定了嗎？參照朴元淳及彭博的施政，柯P雖只有半年時間，如果真能拋開顏色政治思考，擁抱無色政治，或有可能在急診室起死回生。（作者為前考試院副院長）

(中國時報)