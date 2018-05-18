2018年05月18日 04:11 中國時報 劉國興

5月16日北韓以美韓「超級雷霆」軍演嚴重挑釁剛改善的兩韓關係為由，決定取消原定該日舉行的雙方高階會話。同時北韓外交部第一副相金桂冠發表聲明，點名白宮安全顧問波頓堅持北韓須遵循「利比亞模式」，即「全面、可驗證、不可逆的完全解除核武、飛彈及生化武器」，且必須「先棄核、後補償」等原則，是美國單方面把北韓逼到牆角的作為，令北韓別無選擇，將重新考慮是否同意6月12日川金會的舉行。

這兩個宣布使外界有洗三溫暖的感覺，金正恩又在玩什麼把戲？是不是無法承受川金會要正式談棄核的壓力，尚無信心走上談判桌？此可由三方面來說明。第一，美朝雙方談判底牌差距大，不易契合。「超級雷霆」軍演無疑是美國有效的「最大限度施壓」，配合經濟制裁手段之一。金正恩真正立場是停止軍演，甚至美軍撤出朝鮮半島。此外，對美國決策者不曾改口的北韓必須「完全棄核」立場，北韓正式表示不接受。北韓自己的立場在3月26日及5月8日兩次習金會中，一再重申是有關各方負責地採取分階段、同步性的措施，逐步棄核。一方直白，一方隱澀，差距極大，如不互讓，如何談下去？

第二，《板門店宣言》的效應不出民族情感互動的範圍。文金會《板門店宣言》看似完成了為川金會營造了朝核危機大和解的氣氛，16日北韓連澆兩盆冷水，如今回頭分析《板門店宣言》的內容，顯得那麼空虛而經不起考驗。比如宣言中最核心的北韓棄核問題沒有具體內容，僅以一句場面話「雙方確認完全棄核實現半島無核化的共同目標」帶過；在建立永久性和平機制方面，宣稱今年將促成美、中、南北韓4個當年韓戰主要參戰國談判結束「停戰協定」狀態。這是在1953年停戰協定缺席的南韓想要的，但要新簽什麼沒有講明，如果是「和平條約」則有若干困難。

首先南北韓仍然互不承認對方是國家如何簽條約？在策略考量上，美國會將此議題和北韓棄核問題綁在一起，北京則會考慮到北韓這個安全緩衝區是否因此改變，甚至金正恩將考量和平條約後將面臨統一問題的壓力，到底誰統誰？又所謂雙方將共同努力，緩和半島軍事緊張，消除戰爭風險方面，只談一些枝節，對較易建立軍事互信的改變則無著墨。

第三，川普片面毀約退出伊朗限核協議，出爾反爾態度使金正恩信心大減外，在伊核退出事件中川普展現的恢復經濟制裁手段，及不讓對方有任何核武發展死灰復燃的機會，都已重重打到金的痛腳，令他心寒。

川金會是否仍會如期舉行？要看金的抗壓能力，不排除他仍會再訪北京或赴莫斯科尋找新的籌碼。（作者為國立台灣大學政治學系兼任副教授）

(中國時報)