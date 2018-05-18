2018年05月18日 04:11 中國時報 陳冠安

民進黨日前宣布將啟動台北市長徵召程序。雖然外界普遍認為這代表民進黨將自提人選，不再禮讓柯文哲，然從選對會對外發言來看，仍留有三點伏筆，透露民進黨中央對柯文哲的兩項戰略操作。

首先，禮讓議題已延燒多時，選對會宣布要再花兩禮拜重新徵詢已被徵詢過的有意參選者，似乎繞回原點。無怪乎王世堅會嘲諷「一直徵詢、一直問，現在是蒼生問完問鬼神？明天開始問恩主公嗎？」細究來看，在徵詢對象沒改變的情況下，此舉的用意很可能僅為讓議題繼續延燒，以拖待變。

其次，選對會並未表示會不會徵召柯，僅說必須是民進黨籍。雖然有媒體解讀這是暗示柯P要入黨才能再次合作。不過柯不可能入黨，此舉很可能僅為留有曖昧空間，迫使反柯派上鉤咬餌。

最後，選對會對外表示會議並未討論兩階段初選，然而關注度這麼高的議題，選對會不可能不討論這已有前例的作法。如果從兩階段最大受益者是柯，無疑等同禮讓，民進黨中央此舉仍是在給予反柯派壓力。

總的來說，從選對會仍保持高度的模糊空間，並未把與柯合作的選項完全封死，在黨主席有相當決策權的情況下，給予反柯派極大的壓力。因為在新潮流各方都說賴清德、陳菊不太可能出馬的情況下，陳明文卻在選對會後仍對外表示，不排除徵召賴清德或陳菊。

保留戰略模糊空間的首要用意，在於誘使柯文哲回心轉意，不過從近日柯P迅速反應的情況下，民進黨中央更要做出禮讓柯文哲的樣子，迫使新系出戰，分擔2018敗選責任，避免逼宮。不難理解，當鄭弘儀問陳菊是不是百分百不選時，陳菊出人意表地說不是，如此一來陳才能保護賴免於捲入此場風暴，傷害其未來挑戰大位的資本。

但即使賴清德、陳菊不太可能出線，不意味姚文智和呂秀蓮能突圍。因為對民進黨中央來說，台北市布局已經滿盤皆輸，其最高戰略目標就是減少戰損。因此大炮型、會與柯文哲纏鬥的參選人，就不符合其目標人選，而可能青睞形象清新的參選人。鄭麗君的名字此時被提出，也就不奇怪了。

對柯文哲來說，由於戰略失當，嚴重受創，所以仍在盤整，回歸原有「兩岸一家親」基調，目前僅主打市政議題，鞏固其中間、年青基本盤。倘若民進黨派出難以凝聚泛綠的形象牌參選人，這無疑對柯屬利多，可收實質禮讓效果；然若派出大炮型參選人，柯則較難應對，將陷於藍綠擠壓的苦戰中。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)