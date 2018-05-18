柯P跌倒處 蔡總統兩岸出發點

2018年05月18日 04:11 中國時報 主筆室

台北市長柯文哲「腹背受敵」，這中間有很大的成分是咎由自取，兩岸一家親的道歉風波延燒到今天，柯文哲太過在意民進黨禮不禮讓，才會進退失據，反回過頭來傷害他的選情，除了顯示他政治投機性格外，更突出他失去自信的問題。

在為兩岸一家親道歉前，柯文哲民調始終大幅領先對手，甚至今年4月砍敬老金民調掉了15%，仍能老神在在回以「還好我有足夠民調可以掉」。即便減少討好選民的政策買票，讓他受傷很重，卻依然「受得起這個傷」，領先態勢保持不墜，為何？因為台北市民更在乎柯文哲「超越藍綠」的政治理念，以及敢申言「兩岸一家親」的政治勇氣。

如今柯文哲民調出現死亡交叉，即便與丁守中一對一選舉，也落居下風。這樣的逆轉，柯文哲更該認清一件事，想要藍綠通吃，不是兩邊討好、「忽藍忽綠」，而是要心中根本沒有藍綠。

沒有藍綠，指的是說真的話、做對的事。「兩岸一家親」既然是柯文哲內心真理念、真顏色，那有什麼好因為「讓綠營聽了不爽」道歉的？柯文哲過去講了那麼多讓某些人不舒服的話，都有道歉嗎？想要多邊討好，那不叫「無色」，而是藍色加綠色加紅色加白色，最後只是鴉鴉烏。

然而，從正向的角度看，柯文哲此次的政治跌跤，卻也反過來證明「兩岸一家親」理念雖不是政治正確，卻是台灣人民心之所嚮。經過柯文哲的錯誤嘗試，更顯示原來「兩岸一家親」是柯文哲成為引領風潮政治人物的重要政治資產，也讓台灣人民有機會認識「兩岸一家親」的真正意涵及其對台灣和大陸扮演的重要意義。

首先，兩岸一家親的核心就是「中華民族認同」。所謂「兩岸一家」，指的是「我是台灣人，就是中國人」，民族是共同的，就像一家人一樣，反映在行動與作為上的自然是「親」這個字。

柯文哲說過：「我比較覺得我是台灣人也是中國人，我中國書讀很多，《論語》背得超熟的，用的文字是中文，要怎麼否認。」這段話可說是對「兩岸一家親」最直率有力的陳述，換言之，不只在民族上台灣人與中國人是「血同源」，在文化上台灣人和中國人更是「書同文」。這兩個鐵一般的事實是任何政治力量都無法改變的。

事實上，這「一家人」的概念，不要以為只有柯文哲提過，陳水扁也曾說「台灣和大陸人民都是自己人、一家人」，謝長廷也說過「兩岸應建立命運共同體」，就此而言，民進黨在柯文哲主張「兩岸一家親」上作文章，是無理取鬧。民進黨打從內心深處也知道，「中華民族認同」是無法用政治語言否定的歷史現實。

因為，大陸是中華文化的延續，台灣也是中華文化的延續，兩者擁有共同的「文化上游」。民進黨嘗試「去中國化」，其實只是想把「中華文化」改個名字叫「台灣文化」，但民進黨能夠不說中文，不寫漢字，不過春節，不拜媽祖或關公，不唱歌仔戲嗎？抽離了中華文化元素，台灣文化還剩下什麼？台灣雖擁有的多元文化，但還是以中華文化的血液為核心，民進黨想要以政治力為台灣「換血」，怎麼可能呢？這樣的中華民族認同，也是台灣要和平發展、生存壯大所不可能摒棄的中心思想，這不只是歷史事實，更是政治現實。

「兩岸一家親」不只是大陸對台灣訴求的主旋律，也成為大陸對台政策的定海神針，其重要性某種程度已超越了「九二共識」。最明顯的例子是，大陸近來加速對台灣人民的「賦權行動」，廣開國民待遇大門，其由無他，就是在政策上把台灣人民當「一家人」來「親善」對待。

即使單純從台灣角度來看，「中華民族認同」也是和緩兩岸關係、打破內部認同分歧的唯一路徑，也是團結台灣的最好公約數，從承認兩岸「一家人」、「同一民族」開始，在中華民族這個大家庭下，有小而美的台灣，有大而偉的大陸，在民族認同的基礎上，建立起兩岸的認同符號，逐步邁向「心靈契合」的統一。

真正的無色覺醒當從重建中華民族認同開始，這是柯文哲政治受傷事件對台灣人、對柯P自己的重要啟示。對蔡總統而言，她希望實現沒有政治前提的「蔡習會」，「一家人」、「同一民族」並非政治前提而是情感連結，就從這裡開始理順兩岸關係吧！

(中國時報)