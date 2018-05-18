2018年05月18日 04:11 中國時報 主筆室

柯文哲的「歹勢說」還沒退燒，民調一路下滑，甚至跌到連丁守中都不如，民進黨立刻順勢宣布推出自己人選，正式和柯P決裂。柯文哲或許在這一刻才發覺，原來他不過是民進黨的棋子。當無法和民進黨的「台灣價值」同調，或當他的氣勢稍頹時，民進黨就一腳踢開。

說柯P是棋子，不是沒道理。2014年民進黨在台北市長選舉不提名，禮讓柯P就是第一次把他當棋子，因為當時他的民調聲勢最高，尤其當時正值後太陽花的政治氛圍，年輕人需要清新的政治氣息，以「墨綠」自居的「政治素人」，最適合替民進黨一戰，果然柯P沒有辜負民進黨，當了一名成功的棋子，收復最重要的台北城。

這次民進黨逼柯P對「台灣價值」表態，用意就是要他輸誠，在禮不禮讓之間，給他極大壓力，選對會以四巨頭眾口鑠金的千鈞壓力，加於柯P身上，且台北市黨部主委黃承國代表基層主張自提。很明顯就是在唱雙簧，逼得柯P終於對「兩岸一家親」說歹勢，接著民調下滑，結果是民進黨決定自提。這就是民進黨的殺手鐗，柯P應該有被砍一刀的感覺吧。

其實，民進黨的哲學很簡單，「順我者昌，逆我者亡」，柯P的兩岸政策明顯和民進黨不同調，而民進黨根本不會體諒柯P在台北市施政的困境。台北市多數市民認同兩岸要和平發展，滬台雙城論壇應該持續，但在民進黨眼中，棋子怎麼可以有意見？

如今柯綠分手，對柯P而言未必是壞事，如同柯媽說的，人要有志氣。此時正好走自己的路，不再被占少數的藍綠政黨綁架，大方說自己想說的話，從棋子變成棋手。

(中國時報)