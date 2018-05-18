2018年05月18日 04:11 中國時報 王銘義

蔡英文在就職演說曾經強調，人民選擇新總統、新政府，所期待的就是4個字：「解決問題」。然而，執政兩年，蔡政府為鞏固綠色政權永續執政，藉由轉型正義之名，清算國民黨黨產、凍結附隨組織資產，一切向選票看齊的蔡政府，變成了不斷製造爭議問題的新政府。

蔡英文雖自許為最會溝通的政府，並稱溝通與對話是達成目標的關鍵。但兩年來，大學與官僚難以溝通、兩岸沒有協商、朝野沒有對話。外界看到的是一意孤行的蔡政府不斷凌遲大學自治精神、傷害大學自主尊嚴，或是誤判兩岸情勢，導致兩岸政治僵局迄今難以化解。

低迷的民意支持度與偏高的施政不滿意度，主要源於蔡政府的剛愎自用與過度自信。尤其，蔡英文曾有一個「假設」，即民進黨總統候選人如當選，中共的對台政策將會向民進黨傾斜，民共交流也將會有所調整。遺憾的是，蔡英文的判斷始終沒有實現。

蔡英文在2016年的「假設」應是關鍵的情勢誤判，但可預期的是，在今年底選舉至2020年大選前後，蔡政府還是會操弄宣傳這個「假設」，即以蔡政府「兩岸維持現狀」的訴求繼續騙取選票。事實上，台海兩岸關係現狀，在中美大國激烈較量過程，早已悄悄地被改變了。

在蔡政府堅持「親美抗中」路線之後，美台關係表面上似有增強，美台軍事交流與合作也有所提升，但相對的，中共解放軍趁勢開展反獨軍演，將空軍繞島飛行、海軍繞島巡弋常態化，甚至藉由繞島飛航「祖國版圖」等行動宣示主權，徹底壓縮台灣海空防衛的戰略縱深。

從國際現實來看，台海能否維持現狀，美日對台政策能否維繫穩定支撐是關鍵。蔡政府原先預期在中美衝突、中日矛盾之際，扮演美日圍堵中國的棋子，應可在大國保護傘下維持獨立自主。但中美貿易戰開啟，台灣同樣受到波及；中日關係近期回溫，安倍確認「台日關係只限於民間」，顯見美日支撐是有選擇性的。

蔡政府「親美拉日」的代價，與兩岸軍事外交對抗的升級，對美日只是「台灣牌」價碼與效益的消長，但在兩岸對峙氣氛瀰漫，台獨聲浪升高之際，北京趁機強化對台軍事威嚇，強勢開展外交割喉戰，對台灣防衛成本與國際人格造成的影響，卻是難以回復的昂貴代價。

對台灣在區域發展應扮演的角色，蔡英文曾剴切陳詞，「如果台灣不善用實力和籌碼，積極參與區域事務，不但將會變得無足輕重，甚至可能被邊緣化，喪失對於未來的自主權。」現實的變局，不幸被她言中，台灣在區域的角色不但愈來愈無足輕重，甚至還自我邊緣化。

更嚴重的挑戰是，因無法有效處理兩岸政治關係，蔡政府匆促推進的新南向政策短期難收具體成效，對大陸擴大開放的各項惠台措施又難以招架，隨著台灣人才、資金、技術外移速度增強，對台灣經濟的永續發展與創新活力，都已構成關鍵性的影響。

蔡英文的執政困境，癥結就在能否化解兩岸僵局，唯有改善兩岸關係，理順兩岸互動發展架構，重建兩岸互信基礎，才能為台灣的永續發展爭取戰略機遇期。蔡英文不需要虛假的謙卑，而要有前瞻的自信，如缺乏突破僵局的勇氣，不敢承擔開創兩岸新局的沉重壓力，即使再次贏得選舉，但卻輸掉台灣，蔡政府恐將難逃歷史非議。

(中國時報)