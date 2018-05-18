捉賊的重判 違反常識

2018年05月18日 04:11 中國時報 楊崇森

馬英九針對檢察總長報告王金平與柯建銘司法關說，召集行政院長與總統府副祕書長商討之行為，被高院判刑，令人錯愕。筆者以為馬總統依理乃職務上的正當行為，最低限度也是不得已或所謂「無期待可能性」之行為，絕非「無故洩漏」祕密，應與《通訊保障及監察法》第27條一項之犯罪構成要件不合，至少也是阻卻違法，不應成立犯罪。

法律的根本理念與目的在追求衡平與正義，更是司法人員的天職。本案檢審對捉賊的重辦，對做賊的反加鼓勵照顧，匪夷所思，與法律人追求服膺的價值不合。譬如地方機關首長被部下告知另一部下有不當或違法行為時，首長與別的同事或政風單位商討處理之道，難道也違反該《通訊保障及監察法》？上開法律雖無明文規定阻卻違法之事由，但應不待明文規定，在法理上乃屬當然之解釋。

美國前明尼蘇達區聯邦地方法院院長德威特（Devitt）曾特撰〈新法官十誡〉一文，即明揭法官很重要一誡，就是不可忘記常識，亦即裁判不可違反常識。希臘古諺有云「法之極，害之極」，即告誡我們：法條有限而人事無窮，執法的人必須就個案情事追求具體妥當性，切忌過於拘泥法條，以免矯枉過正，產生莫大的不正義結果，反而違反了法律的終極目的。

原審被告如未提出職務上正當行為之辯解，而強調其行為乃出於解決院與院之間權限之爭議，似乎過於自己設限，把總統做小了。按總統並非普通公務員，職務包括但不限於憲法所列舉的職權，就國內外大小事與社會問題都有關切之責任與權限，此次高院判決認為總統屬於一般公務員，已失之過狹，何況認為與二人商討，並非避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，亦無維護國家安全或增進公共利益的必要之情形，見解更嫌過苛與窒礙難行。

按本件是出於檢察總長的請示，所報行為又是司法關說，涉及的人又是立法機關首長。如此身分之人從事司法關說，茲事體大，絕非如判決所謂不該處理，尤其馬氏身兼國家元首與政黨黨魁，更須諮詢幕僚意見。何況如何處理，因無前例可循，與江羅兩同僚商討，不止是職務上正當之行為，而且是應為之行為，如悶在心中，不理不睬，反而有虧職守，更不切實際。

因此馬之商議行為絕難認為違反該法所定之「無故洩漏祕密」，而是有正當性與必要性，法官判罪，乃強人所難，試問設身處地他自己要如何處理呢？本件檢方與法院無視被告有利部分，盡在法條中打轉，違反法理與常識，除令人拍案驚奇外，更感到今後我國法曹養成教育，切不可忽略法理學的訓練。（作者為國立中興大學前法研所所長）

(中國時報)