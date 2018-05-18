長照2.0 缺錢、缺人、受惠少

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳雄文

蔡政府的長照2.0從民國106年元旦上路至今，實施已超過1年。回顧2016年蔡英文的長照政策主張，洋洋灑灑羅列了馬政府的「八大缺失」，包括「長期照顧服務人力嚴重不足」、「嚴重依賴外籍看護工」、「社區式、居家式服務方案仍然嚴重不足」，及「貿然推動長期照護保險」等，然而，執政後的「長照2.0」是讓問題更加惡化，還是真的升級了？以上述相同的標準來檢視蔡政府的長照政策成績單，更有助於釐清問題的癥結與本質。

首先以預算來看，蔡總統在選前喊出每年330億元的長照預算，不但遠不如馬政府所規畫的1100億元長照保險初期預算，再加上蔡政府採不切實際的「稅收制」，而主要財源又是來自於遺贈稅、菸稅等機會稅，導致每年的經費相當的不穩定。以去年為例，遺贈稅僅有2.07億元，而原本預估每年可挹注長照基金233億元的菸稅，也只有55.6億元。因此，在稅收嚴重不足的情形下，當然造成長照經費短缺。

此外，長照2.0上路前衛福部預估照服員的人力缺口上看12211人，至於護理人員、社工員、職能治療師等專業人力缺額也高達9070人。然而依據媒體報導，106年照服員僅增加3223人，但同時間外籍看護工人數反而成長了1.2萬多人，且截至今年2月底止外籍看護工已突破25萬人。顯然，長照2.0不僅無助於解決「長期照顧服務人力嚴重不足」的難題，甚至還讓「嚴重依賴外籍看護工」的問題更為惡化。

再者，長照服務的使用人數統計，105年為9.4萬人，而106年則為11.3萬人，但以長照2.0所推估的106年服務對象總計73.8萬人來看，意即106年的服務覆蓋率只有15%，如此偏低的覆蓋率，相信正是「長照2.0」缺錢、缺人惡性循環下的結果。

最後，再從財政部「各國賦稅負擔率」統計來看，以2016年為例，我國僅有13%，南韓、日本、德國、荷蘭依序為19.4%、18.6%、23.4%、24%，這些是世界上少數實施長照保險的國家，而瑞典等北歐國家卻高達34.1%，瑞典則是典型的「稅收制」國家，以我國如此低的賦稅負擔率，究竟應採取長照保險或是稅收方式來籌措財源答案已相當清楚。

蔡政府錯誤的長照2.0政策不僅無助於解決兩缺一低的問題，同時，也突顯了當初誇大批評馬政府「八大缺失」的偽善。當前我國人口快速老化，長照的需求勢將倍速成長，政府再不改弦易轍，失能人口的受照顧權恐難以獲得應有的保障。 （作者為前勞動部長）

(中國時報)