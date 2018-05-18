大數據估票房

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中國時報

中國大陸正在舉行第15屆「中國國際影視節目展」，現場除了促進各家業者合作與交流之外，也舉辦了頒獎典禮與兩場論壇。中華民國廣播電視節目製作商業同業公會今年繼續獲得文化部補助參展，積極行銷台灣的影視節目。公會理事長汪威江連續10年組團參展，今年還獲頒「榮譽嘉賓」的獎牌。

值得一提的是，在「數據的力量──節目測量與價值研究」論壇上，多家影視機構發表了最新研究發現，例如「時移收視」（透過網路等非透過傳統電視收看），電視劇占了47.16%，新聞時事則只占4.56%；而綜藝與戲劇節目的「時移收視率」，比起電視首播已經占很高的比例，甚至超越電視首播。

中國大陸也嘗試建立傳統電視與網路的「同源收視測量體系」，想要整合OTT、IPTV、DVB等新媒體，建構出網路時代的全面收視率。

除此之外，透過結合觀眾的主觀即時反應、大腦皮層偵測，解構影視內容的收視興趣點與障礙點，藉此建立評選機制來選擇劇本或是改善劇本。根據初步研究，高評分戲劇中有高達92%獲得了高收視。這個機制可以讓影視發展更科學化，有效降低影視產業一直以來的投資高風險。

對岸正積極結合傳統的影視研究與最新的大數據技術。對照來看，台灣過去一段時間也努力要建構網路時代的收視調查方式，文化部及公共電視在早些年就曾經透過標案希望找到能夠提出解決方案的業者。不過或許是當時時空環境的技術還不夠成熟，提出的建議還不能讓人完全滿意。

就在最近這1、2年，台灣的大數據研究團隊已經有了明顯的技術突破，例如大數據研究權威機構「意藍資訊」就發展出了很好的電影票房預測模式，準確率高達9成；在此同時，也初步建構了一套網路收視率的調查模式。「意藍資訊」的董事總經理楊立偉指出，只要影視作品（甚至是廣告）在網路上被討論的數量足夠，就可以透過大數據分析相關議題在網路上獲得討論的強度、廣度及好感度，並且參照過去的票房與收視，推估出票房、收視等成績，甚至還可以發展出AI人工智慧編劇。

民間研究大數據的公司在影視研究方面的最新發展，可以解決文化部及公共電視先前想要探討的疑惑，跟大陸的最新研究成果也可以相互輝映，值得政府重視。相信只要產、官、學界充分合作，一定可以為陷入困境的台灣影視產業帶來更科學的創新動力。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)

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