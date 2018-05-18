一心跳芭蕾學會和痛苦共處

2018年05月18日 04:11 中國時報 李欣恬 ／基輔報導 ／基輔報導

想成為國際頂尖芭蕾舞者需要付出哪些努力？基輔國家芭蕾舞團首席舞者安娜塔西亞‧榭芙倩珂和丹尼斯‧納達克異口同聲表示，專心致志是不二法門，安娜塔西亞表示，「我們全身心地投入芭蕾舞，別無二心，在芭蕾舞的世界裡呼吸、生活，每天醒來就是都是想著如何讓自己的狀態更好，所有看似例行公事的訓練課程，其實都是最好的練習。」

丹尼斯 樂於和觀眾交心

這兩位頂尖舞者都將在6月來台演出。丹尼斯‧納達克表示，技術只是第一層，可以透過練習精進，「最困難的是藝術層面，這就要看每個人的創造力了，這也是芭蕾舞的價值所在。」丹尼斯‧納達克表示，「我是那種上了台會把心交給觀眾的舞者，很樂意和觀眾分享我的感情，這讓我的表演獨一無二。」

對於每位芭蕾舞者必須克服的舞台壓力、肌肉損傷，丹尼斯‧納達克表示，他早已學會和所有的痛苦共處，「跳芭蕾舞有苦有樂，我看重芭蕾舞多過那些痛苦，舞台就是我的生命和一切，有時心情不好時，上台演出反而能讓我轉換心情。」

安娜塔西亞‧榭芙倩珂在接受專訪時，才剛結束每日例行的芭蕾暖身課程，她身穿白外套飄逸現身，臉上帶著青春洋溢的笑容，她表示，「芭蕾舞是需要時間磨練的藝術，即使是經典作品如《天鵝湖》和《睡美人》，這些我們早已跳了很多次、非常熟練的舞碼，也要保持練習，因為專業無法按下暫停鍵，一定還會有需要改善的地方。」

安娜塔西亞 幻想是天鵝

安娜塔西亞‧榭芙倩珂表示，每個舞者都有屬於自己的獨家祕笈，她表示想跳好《天鵝湖》，最重要的訣竅就是把自己變成天鵝，「手部動作很重要，必須展現天鵝優游水中扭動的姿態，而白天鵝、黑天鵝這兩個角色，彼此有特殊的競爭關係，一人分飾這兩角的舞者，一定要特別強調這一點。」

基輔國家芭蕾舞團在下月來台演出，兩位首席舞者也將擔任主演，於6月6日至10日，在台北國家戲劇院演出《天鵝湖》和《睡美人》。

(中國時報)