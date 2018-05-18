台灣形象展 首次到印度

2018年05月18日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／印度新德里報導 ／印度新德里報導

外貿協會董事長黃志芳率領130多家廠商17日於印度新德里舉行首次台灣形象展，黃志芳指出，印度經濟在2025年將成為世界第3大消費市場；台灣形象展呼應印度總理莫迪的印度製造、數位印度等政策，把台灣的智慧城市、電動車、綠能科技、健康照護、文化觀光等介紹給印度消費者，台灣將是印度最好的夥伴，將與印度共同成長。

台灣形象展在新德里市中心區國際會議展覽中心舉行，包括印度商工聯合總會主席米塔爾（Som Mittal）、印度外貿協會主席高亞爾（L.C. Goyal）、印度國會議員、駐印度大使田中光等各界代表數百人蒞臨會場，外貿協會特別製作開幕影片，從印度燈節與台灣燈會，印度紅茶與台灣珍珠奶茶，印度喜愛板球而台灣瘋棒球等相似點，搭配青春活力大鼓、熱舞表演，博得滿堂彩。

黃志芳指出，印度是21世紀經濟超級強權，全球第6大經濟體，2025年將成為世界第3大消費市場。台灣對印度投資累積達3億5500萬美元，雙邊貿易量達63億美元，台灣為印度第18大貿易夥伴，目前在印度台商約上百家，未來還有很大成長空間。貿協要幫助台灣企業了解印度市場，協助企業排除障礙，與印度企業建立好的關係，為台商在印度拓展通路。

許多印度消費者對台灣很陌生，黃志芳表示，透過台灣形象展可提升整體國家形象，台灣的優勢除了高科技與資訊通訊產品，還有綠能、醫療器材、食品加工等，貿協同時在機場、公車上登廣告，吸引更多印度民眾透過這次形象展認識台灣。他表示，台灣將積極參與印度的發展，把軟實力帶到印度，未來也將在其他大城市舉辦形象展。

(中國時報)