台灣形象展 首次到印度

外貿協會17日在印度首次舉辦台灣形象展，董事長黃志芳（左四）、駐印度大使田中光（左三）與印度各界代表們合影。（謝錦芳攝）

友善列印
中國時報
／印度新德里報導

外貿協會董事長黃志芳率領130多家廠商17日於印度新德里舉行首次台灣形象展，黃志芳指出，印度經濟在2025年將成為世界第3大消費市場；台灣形象展呼應印度總理莫迪的印度製造、數位印度等政策，把台灣的智慧城市、電動車、綠能科技、健康照護、文化觀光等介紹給印度消費者，台灣將是印度最好的夥伴，將與印度共同成長。

台灣形象展在新德里市中心區國際會議展覽中心舉行，包括印度商工聯合總會主席米塔爾（Som Mittal）、印度外貿協會主席高亞爾（L.C. Goyal）、印度國會議員、駐印度大使田中光等各界代表數百人蒞臨會場，外貿協會特別製作開幕影片，從印度燈節與台灣燈會，印度紅茶與台灣珍珠奶茶，印度喜愛板球而台灣瘋棒球等相似點，搭配青春活力大鼓、熱舞表演，博得滿堂彩。

黃志芳指出，印度是21世紀經濟超級強權，全球第6大經濟體，2025年將成為世界第3大消費市場。台灣對印度投資累積達3億5500萬美元，雙邊貿易量達63億美元，台灣為印度第18大貿易夥伴，目前在印度台商約上百家，未來還有很大成長空間。貿協要幫助台灣企業了解印度市場，協助企業排除障礙，與印度企業建立好的關係，為台商在印度拓展通路。

許多印度消費者對台灣很陌生，黃志芳表示，透過台灣形象展可提升整體國家形象，台灣的優勢除了高科技與資訊通訊產品，還有綠能、醫療器材、食品加工等，貿協同時在機場、公車上登廣告，吸引更多印度民眾透過這次形象展認識台灣。他表示，台灣將積極參與印度的發展，把軟實力帶到印度，未來也將在其他大城市舉辦形象展。

(中國時報)

一心跳芭蕾學會和痛苦共處 台灣美境票選 中獎名單出爐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。