120歲 原台南測候所 封館前來巡禮

國定古蹟「原台南測候所」在地已120年，從這張建物剛落成時的老照片可窺見當年風華。（氣象局提供）

友善列印
中國時報
╱台北報導
因為於2016年美濃地震中牆面與高塔受損，預計下周六120周年慶祝活動後封館200天作修復。（氣象局提供）

國定古蹟「原台南測候所」在地已120年，預計下周六舉辦120周年慶祝活動。中央氣象局表示，原台南測候所於2016年美濃地震中造成牆面與高塔受損，所幸震損未再加劇，預計周年活動結束後將封館進行修復，工期約200天，歡迎民眾把握封館前，參與下周的周年活動，來趟古蹟巡禮。

氣象局指出，原台南測候所是日治初期第1批設立的測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，該建物造形特殊，以18邊形、中置高塔、幾何造型取勝，在全世界罕見，也極具建築藝術價值；其座落於昔日台南府城的最高點，舊名為「鷲嶺台地」，因建築中間有白色高塔，老台南人稱呼為胡椒管。

氣象局台灣南區氣象中心技正黃文亭說，登上測候所高塔，可遠眺安平港船舶進出，測候所矗立在此，百年來經歷晨昏、風雨，是台南在地長輩們心中的記憶圖像，也常是傳誦歷史故事的背景畫面，測候所1998年被列為台南市市定古蹟後，2003年升格為國定古蹟。

氣象局預定於下周六舉行周年慶祝活動，包含導覽巡禮、走讀輕旅行及修復影片欣賞，現場並發送懷舊繪葉書供民眾收藏，中華郵政台南郵局也將於活動現場設置臨時郵局，發送局贈封等服務；活動後氣象局將封館進行修復。

(中國時報)

台灣美境票選 中獎名單出爐 華文文學 沒市場也要做

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。