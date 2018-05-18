安室奈美惠抵台 直奔燒肉店

2018年05月18日 04:11 中國時報 李承陽 、溫博鈞、 徐力剛 報導、溫博鈞、

安室入住君品「汝采套房」，圖則為君品頂級「君頤套房」，100坪空間，搭配24小時管家服務，每晚25萬元+15％。（讀者提供）

日本歌姬安室奈美惠昨午搭乘日本航空，從東京起飛，約在晚上8點12分提前落地，抵達台北松山機場，她預計在台停留6天5夜，於19、20日在台北小巨蛋舉辦Final tour演唱會，機場內擠爆500名粉絲，有的從日本、大陸追星飛來台灣，也有人中午就提前來守候，站了8小時，就為第一時間親眼見到偶像。

安室帶16名舞者隨行，即將滿20歲的兒子溫大也低調同行，仍被眼尖粉絲認出，她下機後走一般通道，一頭褐色長鬈髮、穿典雅的黑絲衫及藍紗裙，停留5至10秒供媒體拍照，全程不發一語，僅露出甜美微笑，並向齊喊「奈美惠」的粉絲致意，不料引起粉絲跟媒體暴動圍上去，連機場外車道都淪陷，主辦單位動用8名保鑣、50名工讀生護送，才終於讓她坐上保母車離開，她離開機場直驅「Moe燃」炭火燒肉店大啖美食。

粉絲101點燈應援

粉絲以日文在布條上寫「謝謝妳出現在我的青春」，還有人穿這次巡演「Finally」T恤和「安室魂」字樣上衣迎偶像，頭號粉絲日本諧星井本絢子化著濃眉、身穿招牌水手學生服也現身接機人潮中，前來拍攝節目的她難掩興奮神情，喊說：「她真的很棒啊！」現場滿是濃厚的「安室愛」。

粉絲為安室亞洲巡迴最終站台灣場應援，大手筆準備101點燈，有「安室奈美惠」、「FINAL TOUR」、「～FINALLY～」等5組字樣，也預先為演唱會準備「黃色玫瑰」，製造玫瑰海效果，還有合唱、座位排字、拋彩帶等基本橋段。

入住君品汝采套房

安室和往年一樣入住君品酒店，此次選擇入住君品「汝采套房」，53坪空間設計，配備獨立用餐空間與獨立客廳，再加上24小時「管家服務」，依照賓客需求預訂。浴廁方面提供乾溼分離衛浴與大型浴缸，搭配君品特製沐浴備品，瓶身以中國鼻煙壺為靈感，找來芳療師製作專屬君品氣味。

君品先前曾為入住名人準備巧克力造型工藝甜點迎賓，由甜點主廚王哲廷親自製作，包括「李安奧斯卡巧克力」、「中島美嘉留聲機蜘蛛造型巧克力」及「Maroon5吉他造型巧克力」等。此次君品酒店極可能拿出特色造型巧克力接待安室，十分令人期待。

(中國時報)