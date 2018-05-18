西城秀樹病逝 YMCA舞步成絕響

2018年05月18日 04:11 中國時報 李承陽 、林彥君 報導、林彥君

梅艷芳（左）入行前是西城秀樹死忠粉絲，出道後仍替他辦歌友會。（資料照片）

況明潔（左起）、西城秀樹、白冰冰合跳他的經典英文字母舞。（資料照片）

西城秀樹46年演藝大事記

日本70年代殿堂級歌手西城秀樹16日因急性心臟衰竭病逝，享壽63歲。他以搖滾樂為主，成名曲之一〈YOUNG MAN（Y．M．C．A）〉走紅亞洲，庾澄慶曾經翻唱；也是歐陽菲菲〈熱情的島嶼〉的原曲主唱者。他外型俊帥，傳已故巨星梅艷芳為他解除訂婚婚約，她過世時他悲痛為文悼念，視她如妹。

西城秀樹1972年出道，當時和出生、出道年份相近的鄉廣美、野口五郎，合稱「新御三家」，仿效了前輩橋幸夫、舟木一夫、西鄉輝彥的「御三家」，足見他在日本歌壇的地位。1979年發行的〈YOUNG MAN〉一曲，他搭配手勢比出「Y．M．C．A」的舞步，引領話題，創下140萬張銷售紀錄，是當時的國民歌曲。

西城秀樹俊帥、高顏值，廣受日本樂迷崇拜，連動漫《櫻桃小丸子》中，小丸子的姊姊都狂愛他。而他與梅艷芳的匪淺情愫，在當時傳聞一時。

視梅艷芳如妹妹

據傳，梅艷芳自小視他為偶像，入行前更曾任該歌友會副會長，率歌迷赴日看表演。她入行後，因工作使然更接近偶像，交情升溫；他赴港發展，她為他打點活動、辦歌友會，或許她的豪情和關愛，成為日媒、港媒捕風捉影的焦點，因此惹怒梅艷芳未婚夫，導致有過的訂婚婚約告吹。

兩人生前幾乎沒有對此多言，直到梅艷芳過世後多年，他才吐露「一直把她當妹妹」的態度。他2001年和圈外人結婚，格外疼惜老婆，曾說自己因工作奢侈過，但老婆告訴他平淡生活也可以過得自在，讓他從絢爛歸於平淡。婚後育有1女2子。

曾來台載歌載舞

他20幾年前曾受邀來台，錄製華視綜藝《綜藝女人國》，在國軍文藝中心載歌載舞，包括主持人白冰冰、羅時豐在內，都被他的丰采吸引，聽聞他的過世，白冰冰說：「他是我住在日本那時候的偶像，怎麼那麼突然！」對他的有禮、親切印象深刻。而羅時豐則透過經紀人表示：「對於這麼棒的前輩離開，感到遺憾。」

西城秀樹兩度中風，第1次在2003年，病癒還出書描述復健的心路歷程。第2次在2011年，導致右半身麻痺的後遺症，但依舊持續表演，直到今年4月25日因病入院。告別式26日早上於東京青山舉行。

(中國時報)