八三夭攻蛋 豆花妹搶票

2018年05月18日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

八三夭出道11年，9月1日將攻上台北小巨蛋開唱，17日舉行記者會，主唱阿璞被問到緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）是否會買票聲援表示：「當然要請豆花支持一下，她說她一定會買票。」

昨不少八三夭的圈內好友都錄製VCR祝福，玖壹壹說，雖然他們早就攻過蛋，「而且八三夭也沒有錄影片給我們，但我們真的不在意。」讓團員看了全都笑翻；五月天阿信則猛虧：「蛤！八三夭還沒到小巨蛋？早就該到小巨蛋了好嗎！」畢書盡除了幫八三夭拉票，也不忘替自己的高雄巨蛋演唱會宣傳，要大家：「先買我的票！」

阿電被逼脫衣謝票

目前八三夭正在討論演唱會嘉賓人選，他們曾找阿信站台演唱會，演出結束後阿信即表示以後不會再上台：「你們要靠自己啊！」阿璞昨打趣說想找火星人布魯諾（Bruno Mars）。

而阿電過去曾喊話攻蛋就脫衣，歌迷至今仍記得這個「約定」，他表示會在近日揪大家一起去健身，被問到哪個部位他最滿意，小橘立刻接話：「他的眼神。」立刻讓現場人全都笑翻。

結婚1年多的團長小橘現在正努力拚寶寶，盼能讓老婆挺著大肚子聽演唱會，「我沒有在節制的啦！但就順其自然，希望能有好的收穫。」阿璞更放話，若門票一天內賣完，他們就免費在街頭送1000份雞排，若秒殺，就送2000份雞排。八三夭「一事無成的偉大」演唱會門票26日開賣，詳洽KKTIX。

(中國時報)