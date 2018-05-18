八三夭攻蛋 豆花妹搶票

主辦單位送上5個鑲有不同顏色寶石的搏擊手套，象徵八三夭準備打破攻蛋的重重難關。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導

八三夭出道11年，9月1日將攻上台北小巨蛋開唱，17日舉行記者會，主唱阿璞被問到緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）是否會買票聲援表示：「當然要請豆花支持一下，她說她一定會買票。」

昨不少八三夭的圈內好友都錄製VCR祝福，玖壹壹說，雖然他們早就攻過蛋，「而且八三夭也沒有錄影片給我們，但我們真的不在意。」讓團員看了全都笑翻；五月天阿信則猛虧：「蛤！八三夭還沒到小巨蛋？早就該到小巨蛋了好嗎！」畢書盡除了幫八三夭拉票，也不忘替自己的高雄巨蛋演唱會宣傳，要大家：「先買我的票！」

阿電被逼脫衣謝票

目前八三夭正在討論演唱會嘉賓人選，他們曾找阿信站台演唱會，演出結束後阿信即表示以後不會再上台：「你們要靠自己啊！」阿璞昨打趣說想找火星人布魯諾（Bruno Mars）。

而阿電過去曾喊話攻蛋就脫衣，歌迷至今仍記得這個「約定」，他表示會在近日揪大家一起去健身，被問到哪個部位他最滿意，小橘立刻接話：「他的眼神。」立刻讓現場人全都笑翻。

結婚1年多的團長小橘現在正努力拚寶寶，盼能讓老婆挺著大肚子聽演唱會，「我沒有在節制的啦！但就順其自然，希望能有好的收穫。」阿璞更放話，若門票一天內賣完，他們就免費在街頭送1000份雞排，若秒殺，就送2000份雞排。八三夭「一事無成的偉大」演唱會門票26日開賣，詳洽KKTIX。

(中國時報)

西城秀樹病逝 YMCA舞步成絕響 王傳一認祕婚趕進度下月當爸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。