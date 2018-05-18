第二屆旺旺孝親獎 走進校園

四川傳媒學院學生張如鈺（左起）、四川傳媒學院辦公室主任程堅、旺旺成都總廠廠長林國棟、四川省人民政府台灣事務辦公室新聞處劉倩雯、四川傳媒學院副校長王雷、旺旺孝親獎執行長林淑黛、四川傳媒學院校長馬洪奎、旺旺孝親獎副執行長施明黎、四川傳媒學院綜藝學院蘇國明院長、四川傳媒學院黨委副書記陳俊明、四川傳媒學院播音學院教師安征。（張燦攝）

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中國時報
報導張燦

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」4月20日起跑，孝親獎組委會昨（17日）和四川傳媒學院共同舉辦宣傳活動，曾入圍金馬獎的音樂製作人李毅，和第一屆旺旺孝親獎詞曲類最大獎旺旺獎得主毛聿成，一同到校分享創作歷程與心得，吸引逾千名同學踴躍參與，幾乎擠爆學校會場。

四川傳媒學院校長馬洪奎致辭時表示，當學校第一時間獲悉旺旺集團選定四川傳媒學院舉辦首場千人孝親獎宣講活動，馬上啟動相關配合協辦工作，包含千人的演播廳場地、協助活動組織相關工作人員及節目，目的就是認同旺旺集團推動中華傳統孝道文化的理念，同時也希望校內有詞曲創作才華的學生也能一展長才，表達對父母親的感念之情。

勉學子創作要走心

新加坡籍的李毅曾在選秀大賽中發掘林俊傑，他表示新加坡從90年代開始在華人樂壇有一席地位，也是集合同好相互勉勵與提攜，才開始有孫燕姿、阿杜、林俊傑等歌手站穩華語樂壇，他勉勵現場有志朝音樂創作的同學，創作要走心並善用孝親獎這樣的公益平台，發揮音樂才華讓更多人聽見看見。

第一屆旺旺獎得主毛聿成、王羽澤等參賽者，現在已成功進入樂壇、製作個人專輯，並受邀各大音樂節演出，李毅期許本屆參賽者能將中華傳統孝道文化融入更多現代曲風，並用對父母誠摯感恩的心化為歌詞，相信不久的未來必能在華人樂壇也有屬於自己的一片天空。

(中國時報)

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