袁婭維戀念台灣藍白拖

袁婭維下周將來台宣傳新專輯《TIARA》。

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中國時報
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大陸歌手袁婭維發行第2張專輯《TIARA》，下周將來台進行宣傳，她先前曾來台拍攝MV，表示自己最愛的不是台灣的美食滷肉飯、珍珠奶茶，而是「藍白拖」，原來在拍攝休息時間，工作人員準備藍白拖要讓她換上，豈料，拍攝完畢後，她對藍白拖愛不釋手，頻頻稱讚：「超好穿！」還詢問是否能把藍白拖帶回大陸。

袁婭維憶起當時離開拍攝現場，忘記帶走最愛的藍白拖，還特別請司機繞回片場拿。拍攝隔天，工作人員又再為她準備一雙網狀的塑膠拖鞋，沒想到她同樣激賞不已，直呼：「真的太好穿。」她率真不做作的個性，有別於在舞台上霸氣女王的風範，她將再度來台進行宣傳工作，直說：「上次沒太多時間品嘗小吃，迫不及待想試試各種地方特有美食。」

距離上一張專輯相隔4年之久，袁婭維笑說：「這期間老是被粉絲催歌。」提到自己對作品的堅持，「對我來說，做音樂不是做燒餅，音樂像宇宙，經歷一個時間才能把故事講出來。」

〈說散就散〉破16億點擊

袁婭維2012年參加大陸選秀節目《中國好聲音》一炮而紅，2017年參加《歌手》，及擔任《中國有嘻哈》幫唱嘉賓，引起熱烈討論，她去年底為電影《前任3：再見前任》演唱的主題曲〈說散就散〉，在大陸騰訊突破16億次的點擊，相當驚人。

(中國時報)

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