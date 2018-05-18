親山舒活小旅行－森林版童趣小人國樂遨遊

2018年05月18日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

圓覺寺步道旁的大溝溪水質清澈，有許多水生昆蟲生活其中。

趣味的小人國造景，是鯉魚山步道極具特色的景致。

涓涓瀑布。

工務話台北

除了當地居民，相信很多人都不知道，內湖區的登山步道裡，隱藏了一個充滿童趣想像的小人國，而這些可愛的風景名勝縮影，竟是由山友劉洋正老先生獨立打造而成！到訪此森林版的小人國，除了可享受登山樂趣，還能將廣闊山景和瀑布景致一網打盡，是喜愛登山的人絕不能錯過的步道景點。

鯉魚山步道和圓覺寺步道，皆是適合親子同遊的休閒步道，若想要提升運動量，可串聯兩條步道形成一個環狀步道路線，從鯉魚山步道進、再由圓覺寺步道出，下山後還可到大溝溪親水公園休憩戲水，一次達成「親山」、「近水」的旅遊願望。

鯉魚山步道因建在鯉魚山而得名，由登山口處的葉氏祖廟望過去，猶如一座尖塔般，但也因此造就了豐富的生態景致。步道前半段沿途有大溝溪的潺潺流水相隨，中段開始陸續出現趣味的小人國造景，富士山、總統府、甚至是萬里長城，一一呈現在步道兩旁，讓人目不暇給。行至步道終點見到彩色鯉魚意象後，即可依指標前往圓覺寺，銜接圓覺寺步道，沿著階梯一路往下，涓涓瀑布和數座小巧傘狀涼亭即印入眼簾，在此請務必停留一段時間，於涼亭或巨石上或坐或臥，享受瀑布衝擊激發水氣和芬多精相結合的「空氣維他命」，徹底解放平日緊繃的身心靈！

鯉魚山&圓覺寺

環狀步道怎麼去

搭乘捷運文湖線至內湖站、大湖公園站，或是搭乘284、617、630、620路線公車，至『大湖公園站』下車，由大湖山莊的大湖街131巷進入，經過葉氏祖廟便能到達。

(中國時報)