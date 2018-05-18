JANET疼兒 大條神經變細膩

JANET認為珠寶是一種愛的傳遞，因此備加珍惜，佩戴寶格麗BVLGARI最受歡迎的蛇形SERPENTI戒指、項鍊和手環，搭配LVCEA玫瑰金鑲鑽鏤空女表，服裝提供義大利精品Ermanno Scervino。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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寶格麗SERPENTI Viper玫瑰金紅玉髓手鐲，約28萬4500元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Labyrinth迷宮系列三環戒指，約21萬8100元。（BVLGARI提供）
寶格麗SERPENTI FOREVER幾何條紋小牛皮肩背包，7萬7900元。（BVLGARI提供）
寶格麗LVCEA TUBOGAS系列玫瑰金鑲鑽腕表，約112萬元。（BVLGARI提供）
寶格麗LVCEA SKELETON鑲鑽玫瑰金腕表，約92萬7000元。（BVLGARI提供）
女強人JANET當了新手媽媽，變得更柔軟了。佩戴寶格麗BVLGARI經典B.zero1戒指、項鍊和手環，以及最新款的LVCEA玫瑰金腕表，服裝提供義大利精品Ermanno Scervino。（JOJ PHOTO攝）

主持旅遊節目勇敢冒險上山下海的JANET（謝怡芬），體力耐力可比神力女強人，但當了媽媽後，為了抱兒子Egan不小心弄傷手臂。原本天不怕地不怕的她，現在變得緊張兮兮、時時擔心受怕，甚至怕弄傷孩子不敢為兒子洗澡。

為了寶貝 爸媽手上身

「當了新手媽媽後，我改變很多！」JANET笑說，孩子是她生活的重心，把兒子養得白白胖胖，讓她十分得意，只不過兒子實在太有分量，抱著兒子睡覺、餵奶時因為不敢亂動，一直保持同一個姿勢，導致肩肌腱受傷無力，完全不能提重物，嚴重時連舉手都有困難。

JANET肩膀受傷，老公George也好不到那去，同樣為了抱兒子手肘罹患肌腱炎，也就是俗稱的「媽媽手」。對此George還頗不平地向JANET抱怨，抱孩子手肘受傷不是媽媽的專利，應該叫做「爸爸手」才對，讓她又好氣又好笑。

以往JANET以膽大著稱，什麼事都勇於嘗試，不知「害怕」為何物，但有了兒子後，竟意外開啟她心思細膩的一面，小BABY身體嬌嫩柔軟，為了怕弄傷兒子，她不敢為兒子洗澡，「平常都是George為兒子洗澡，現在他去坎城工作，我的手臂又受傷，實在傷腦筋。」

穿金戴鑽 當作傳家寶

JANET受邀拍攝本報的寶格麗BVLGARI時尚專題，穿戴經典B.zero1珠寶、Serpenti皮包，以及才剛在BASEL表展發布的LVCEA新款女表，重返久違的時尚，難掩好心情。

JANET說，珠寶之所以珍貴，不只因為價格，還有它背後的意義，例如她有一條珍珠項鍊，是好幾代的傳家寶，原本要在南極拍婚紗時佩戴的，沒想到入住德州旅館時遭歹徒洗劫，迄今提起來還是有點傷心。

「George為了安慰我，送了我一條黑鑽石項鍊，說是要當作傳家寶，一代一代傳下去，我才破涕為笑！」JANET笑說，珠寶是一種愛的傳遞，這正是它迷人的地方。

(中國時報)

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