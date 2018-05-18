2018年05月18日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Disney x Coach暗黑童話系列經典帆布徽章腰包，1萬6800元。（COACH提供）

Disney x Coach暗黑童話系列DUFFLE經典拼接手袋，2萬8800元。（COACH提供）

Disney x Coach暗黑童話系列睡美人轉釦手袋，3500元。（COACH提供）

女星昆凌昨（17日）現身台北華山文創園區，為Disney × Coach暗黑童話系列快閃店開幕記者會站台。擁有甜美外表的她，心底卻藏著一個偶爾耍壞的整人魂，還曾在愚人節玩出用保鮮膜包住馬桶的把戲，連老公周杰倫都差點中招，也讓已是兩個孩子媽自嘲：「滿幼稚的。」昨日活動中，昆凌選穿一襲清涼削肩碎花洋裝，肩上背帶印著《白雪公主》童話中小矮人愛生氣（Grumpy）的名字，坦言因應當下炎熱天氣的煩躁心情，更號召女孩們一同釋放內心的小壞壞。

已是第3次與迪士尼聯手的COACH，創意總監Stuart Vevers顛覆大眾對童話故事《白雪公主》和《睡美人》既定的甜美想像，不從夢幻的公主形象下手，反改由毒蘋果、陰森的城堡和森林中睜著邪惡大眼的生物等角色切入。印上品牌C字logo的經典帆布及碎花布料上，縫著故事中7個小矮人的名字，以及閃爍暗紫、深藍光芒的寶石徽章，令整體流露出不同與以往的暗黑哥德調性。

為宣告此一聯名系列的來臨，COACH即日起至7月4日止搭出一座快閃的童話城堡，還可透過掃描快閃店內的QR Code連結使用專屬數位相框，一同感受暗黑王國的華麗的詭譎氣氛。

(中國時報)