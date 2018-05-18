LV飄男人香 用嗅覺冒險趣

留著旅行血液的法國精品LV，強調旅行是一種過程中的精神感受，由前男裝創意總監Kim Jones操刀的2018早秋系列中，亦用不同材質描繪出屬於全球旅行者的個性氣質。（LV提供）

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中國時報
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LOUIS VUITTON推出男性香水系列100ml，價格未定。（LV提供）
新推出的男性香水系列中，分別以「無限」、「新域」、「雷暴」、「逍遙」、「偶然」等5大主題，運用沉香、皮革、廣藿香等12種香料，調配出屬於男人的冒險氣味。（LV提供）

每個男人心中都藏著一顆無懼冒險的好奇心，而留著旅行血液的法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV），強調旅行是一種過程中的精神感受。除了在發行已有20年歷史的《旅遊繪本》中，記載了各知名藝術家或藝壇新秀們的遊歷點滴外，品牌亦在由前男裝創意總監Kim Jones操刀的2018早秋系列中，展現融合都市生活和戶外探險的當代旅行者精神，現在，品牌更用嗅覺延續這場男人味的探索領域。

打造5款獨特香氣

LV繼推出女性香水系列後，調香大師Jacques Cavallier Belletrud採取不同的創作途徑，打造首款男性香水，調香大師從男人對自由的追求與開創力，打造5款獨特香氣，向追尋自我展現的探險者致敬。

路易威登從第一只經典旅行箱問世的同時，路易威登品牌訴求，「陪伴旅人的好奇心，無論前往何方。有時只需閉上雙眼，就能置身於世界的另一邊。」男香的白色包裝有4個顯眼的印記，使用灰與銀標記，使得男、女香系列易於區分。女香系列的包裝採用細緻的金色標記。

100毫升方便攜帶

受旅行、發現以及移動啟發的男香系列，推出大容量、可再填充的200毫升瓶裝，以及100毫升易於攜帶的小巧尺寸。這5款男香另有旅行組，包括一個黑色的7.5毫升瓶裝與4個磁吸式、能與噴霧瓶扣合的新一代補充瓶，另有皮革製圓柱狀旅行包可用來裝置香水。

(中國時報)

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