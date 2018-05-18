劇場暖男 黃迪揚收笑裝帥

2018年05月18日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

KUBORAUM淺灰色透明平光眼鏡，1萬5000元。（KUBORAUM提供）

KUBORAUM圓框復古太陽眼鏡，1萬5000元。（KUBORAUM提供）

果陀辦公室喜劇《五斗米靠腰》男主角黃迪揚難得收起搞笑，展現帥氣一面，他配戴KUBORAUM黑色板材平光眼鏡1萬5000元。（Bottega Veneta／服裝提供、JOJ PHOTO／攝影、髮妝／楊心慧）

這世上有這麼好的工作，大家付錢看他罵老闆？31歲的黃迪揚就擁有這樣夢幻工作，不過是在劇場舞台上。他在果陀「爆米花輕鬆劇場」辦公室喜劇《五斗米靠腰》及續集《老闆不願透露的事》演主角馬克，被欺負後反整老闆，替觀眾出氣。這位讓觀眾開心的劇場暖男，這次配戴柏林暗黑系眼鏡品牌KUBORAUM新品，收起搞笑、展現少見的帥氣。

黃迪揚走向喜劇是個性使然，他學生時代就是開心果，也喜愛喜劇獨特節奏，當時就開始演舞台劇、漫才；接演馬克後讓他收獲滿滿，2齣戲全台演破百場，甚至有鐵粉連10刷，他每次演出都問自己，是幫觀眾、上班族或菜鳥說什麼話？最後得出結論，「不是要說多辛苦，而是就算再辛苦，我還是會快樂過下去。」

去年黃迪揚靠驚悚劇《天黑請閉眼》嶄露頭角，與邱澤合演黑色喜劇電影《江湖無難事》才殺青，逐漸累積影視作品。這次第一次拍時尚，配戴張根碩、陳奕迅等人愛用的KUBORAUM眼鏡，他說自己不敢想駕馭什麼時尚，只想「平常笑太多，這次帥一次給大家看一下。」該牌以立體黑粗線條、建築美學切割、不同鏡面效果打造富未來感的板材眼鏡，獨步時尚圈。《五斗米》今還有一場演出，《老闆》則19至20日登場。

(中國時報)